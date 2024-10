Sumar enmarca la polémica por la ley que podría beneficiar a etarras en la ofensiva de PP a la reforma de la Ley mordaza

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido este lunes la enmienda presentada por su grupo parlamentario para reformar la ley de intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE situándola como una "corrección" de la "discriminación" que sufren los ciudadanos españoles en la UE con las condenas penitenciarias y cree que la polémica se enmarca en la ofensiva de PP y Vox contra la reforma de 'Ley Mordaza'. Según ha explicado, la enmienda presentada por su formación buscaba "corregir una discriminación" para que los españoles tengan un tratamiento igualitario en la aplicación del derecho comunitario europeo, ya que, actualmente cualquier ciudadano europeo condenado en nuestro país puede disfrutar de unos beneficios de ejecución de condena en su país de origen, mientras que los españoles no. Esta explicación llega a raíz de la información publicada en varios medios de comunicación asegurando que el Congreso ha aprobado de tapadillo, a través de una enmienda de Sumar, un cambio legal que beneficiará a los presos de la banda terrorista ETA que cumplieron años de condena en Francia, lo que permitirá rebajar penas de cárcel a 41 etarras. En concreto, se trata de la modificación de la ley orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE. Este cambio fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso el pasado 18 de septiembre y este martes se debatirá y votará en el Senado. APLICAR LA LEY EN FUNCIÓN DE LA PROCEDENCIA Santiago cree que lo único que sucede alrededor de este asunto es que PP y Vox "no saben qué hacer" para continuar su "ofensiva" contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como 'Ley Mordaza'-- anunciada por Bildu y el Gobierno y por ello tienen que recurrir al "fantasma del terrorismo en el País Vasco que hace más de una década que dejó de existir". Por ello, ha instado a estas formaciones a aclarar si lo que están defendiendo es una "aplicación discriminatoria de la ley en función de la vecindad civil de la persona". Asimismo, ha recordado que la enmienda fue incluida y aprobada sin ningún voto en contra, y cree que los 'populares' podrían haber manifestado su rechazo en la ponencia, en la Comisión de Justicia o en el Pleno del Congreso. "Bajo ningún concepto voy a permitir que toda la ciudadanía de este país se vea discriminada y no se vea beneficiada de una norma penal que le puede beneficiar, porque a alguien no le gustan los vascos", ha concluido. CARTA DE DERECHOS DE LA UE La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, durante una rueda de prensa también ha apuntado que esa modificación legal fue aprobada por unanimidad en el Congreso y tiene como objetivo cumplir uno de los puntos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, ha subrayado que Sumar siempre estará en la senda de "cumplir con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea" y transponer directivas de obligado cumplimiento.

Compartir nota: Guardar