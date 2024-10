PNV apoya la reforma de la ley sobre antecedentes penales que permite a los presos de ETA conmutar penas del extranjero

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reiterado su respaldo a la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que permitiría a los presos, incluidos los de ETA, conmutar las penas que han cumplido en el extranjero. Ortuzar, que ha visitado la tumba del primer presidente del Gobierno Vasco, José Antonio Agirre, en la localidad de Donibane Loizune de la Comunidad de Iparralde, junto al resto de miembros del EBB y al Lehendakari, Imanol Pradales, se ha referido, de esta forma, a la modificación legal que se pretendía sacar adelante este martes en la Cámara Alta, pero que ahora el PP quiere rechazar después de que víctimas de ETA hayan solicitado que se impida su aprobación. La Asociación Víctimas del Terrorismo, en concreto, ha calculado que a 44 reclusos de la banda se le descontarían las penas cumplidas en Francia y siete podrían ser excarcelados en próximos meses. El pleno del Congreso avaló por unanimidad el pasado 18 de septiembre esta reforma legal, que mañana pasará por el Senado, y a la que el PP no había presentado enmiendas. Tras la advertencia de la AVT y de Covite sobre "los beneficios" que esto supondría para los presos de ETA, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha anunciado que usarán su mayoría en el Senado para rechazar esta modificación. En declaraciones a los periodistas, el líder del PNV ha recordado que se trata de transponer una normativa europea "que no hace distingos" entre tipos de presos, y ha subrayado que "ya no hay un régimen de excepcionalidad ni en el Estado español ni en Europa". UNA REFORMA "CONFORME A DERECHO" "La transposición de la normativa europea debe tener y mirar a todas las personas por igual, y nosotros creemos que el texto que se está tramitando es conforme al Derecho europeo y al Derecho español", ha señalado el presidente del EBB. Por ello, ha asegurado que ellos dieron su sí "conscientemente" a la reforma de la Ley en el Congreso, este martes la volverán a apoyar en el Senado y lo seguirán haciendo "a lo largo de la tramitación que quede pendiente".

