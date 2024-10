El caso de Begoña Gómez, a examen: del futuro de la causa a las querellas contra el juez

Madrid, 6 oct (EFE).- La causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, centrará la agenda judicial madrileña de la semana con decisiones clave: la Audiencia de Madrid estudiará si la acota o la archiva, mientras que el juez que la investiga sabrá si sigue adelante alguna de las querellas presentadas contra él.

La primera de esas decisiones estaba prevista la semana pasada, pero al reunirse los magistrados de la sección 23 de la Audiencia se percataron de que el juzgado que investiga a Begoña Gómez, el de instrucción 41 de Madrid, no les había enviado uno de los dos recursos sobre los que debían decidir, precisamente el de su abogado.

El tribunal pospuso entonces su debate hasta este lunes, cuando volverá a sentarse para estudiar los recursos de la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, ejercida por el exministro Antonio Camacho, y abordará así el futuro de la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Tres magistrados decidirán si archivan la causa, la acotan o la dejan tal y como la está dirigiendo el juez Peinado, que, además de a Gómez, investiga al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

Fuentes del juzgado comentan que el magistrado está tranquilo y acatará con naturalidad el dictamen de la Audiencia.

La defensa de Gómez reclama el fin de una investigación que considera prospectiva y universal, prohibida por la ley, aunque subsidiariamente también pide acotarla.

Muy crítico con el procedimiento que dirige el juez, el abogado recurrió la resolución en la que Peinado señaló que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial".

Aunque el juez admitió que no investigaba algunos contratos adjudicados al empresario Barrabés por la entidad pública Red.es, al estar en manos de la Fiscalía europea, la defensa de Gómez denuncia que sí que está indagando en hechos ajenos a los que indicó la Audiencia de Madrid en un auto del pasado mayo.

La Fiscalía, por su parte, solicita limitar la investigación en los términos que la Audiencia planteó en dicho auto, aunque asume que después de esta resolución "daría la impresión de que la causa se habría quedado sin hechos sobre los que indagar".

Al margen de lo que ocurra con el procedimiento judicial abierto contra Begoña Gómez, el juez Peinado tiene interpuestas tres querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), una por revelación de secretos y dos por prevaricación.

La primera ya fue debatida por el TSJM el pasado martes, aunque aún se desconoce su decisión; la segunda será la que centre el debate de la próxima reunión, también el martes; y respecto la tercera, presentada por Begoña Gómez, no se ha fijado fecha.

El TSJM estudia el martes la que presentó la Abogacía del Estado, en representación del jefe del Ejecutivo, al considerar que el juez Peinado prevaricó por dictar "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a la norma, que atendían a "convicciones propias".

Una de ellas es la que citó a Pedro Sánchez como testigo en Moncloa, cuando la ley le habilita a declarar por escrito en comparecencias que giren en torno a cuestiones conocidas por razón de su cargo.

"No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada", decía la querella, que denunciaba que Peinado no dedicó "ni una sola línea" a justificar por qué la declaración no podía ser por escrito.

Esta querella, a diferencia de la anterior presentada por revelación de secretos, sí cuenta con el apoyo de la Fiscalía, que cree que el magistrado no motivó "la conveniencia y utilidad" de la citación de Sánchez ni por qué "entre las dos modalidades de comparecencia previstas en la ley, opta por aquella que expone más a la institución que representa la persona llamada a declarar".

El ponente de la resolución es el magistrado Francisco José Goyena, el mismo que vio indicios de revelación de secretos contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por una nota de prensa de la Fiscalía acerca de la investigación por presunto fraude fiscal del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 22100114 y otros)