LaLiga compara el fraude audiovisual con el caballo de Troya en un vídeo didáctico

Madrid, 27 mar (EFE).- LaLiga comparó el fraude audiovisual con el caballo de Troya en un vídeo didáctico publicado este viernes, en el que alerta de unas pérdidas de entre 600 o 700 millones de euros al año para esta por las transmisiones ilegales y pide unidad para hacer frente a este problema, además de jurisprudencia eficaz.

"Hoy enfrentamos un nuevo caballo de Troya, digital, seductor con una promesa aparantemente irresistible: fútbol en directo y al alcance de tu mano (...) Pero no son Robin Hood virtuales regalando fútbol a los aficionados. Son sofisticadas mafias del cibercrimen generando millones con el robo de propiedad intelectual y datos personales los invasores roban datos personales", afirma.

Según LaLiga, los delincuentes instalan "malware" en los dipositivos y capturan información bancaria", con la participación de intermediarios tecnológicos, y aunque conocen el daño "priorizan el beneficio económico sobre la ley, la propiedad intelectual y la seguridad de los usuarios".

"La amenaza para el fútbol es real. Cada transmisión ilegal genera daños devastadores que suponen entre 600 o 700 millones de euros de pérdidas al año solo en LaLiga; 194.000 empleos en riesgo y el peligro de perder el futuro del fútbol a corto plazo", añade en el vídeo en el que explica el proceso fraudulento.

También destaca que "LaLiga lidera una batalla global a nivel judicial, institucional, educacional y tecnológico contra estas mafias y sus colaboradores" y reclama "más apoyos, reguladores, instituciones deportivas y empresas tecnológicas", junto a la colaboración de los aficionados.

"Urge jurisprudencia eficaz, responsabilidad de las grandes tecnológicas, concienciación y unión. Con cada apoyo nuestra defensa se hace imparable. Juntos y solo juntos se puede erradicar el fraude audiovisual y proteger la integridad sostenibilidad y futuro del fútbol que amamos. Unidos contra el fraude audiovisual", concluye. EFE