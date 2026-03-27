Espana agencias

Carles Manso: "Con De la Barrera, la Cultural Leonesa ha progresado en su juego"

Guardar

Andorra La Vella, 27 mar (EFE).- Carles Manso, cabeza visible del equipo técnico del FC Andorra liderado por Gerard Piqué, avisó de la mejora de la Cultural Leonesa, su rival del domingo (16.15 horas), desde la llegada de Rubén de la Barrera e incidió en este sentido en que "con él en el banquillo, la Cultural Leonesa ha progresado en su juego".

El técnico egarense del FC Andorra espera que las urgencías afecten al equipo dirigido por Rubén de la Barrera. "A nivel de puntuación, la Cultural Leonesa tiene urgencia para sumar porque van quedando menos jornadas, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que afianzar esta permanencia tan buscada como primer objetivo. Un partido de más de tres puntos porque está en juego el 'average'. Si nosotros sumamos de tres, y ellos no suman, tenemos mucho para ganar. En la Copa del Rey ya sufrimos allí".

Eso sí, el partido de la Copa del Rey no tendrá nada que ver al del domingo. "Me espero un partido diferente al de la Copa del Rey ya que el entrenador no es el mismo y sus propuestas son totalmente diferentes. En los cuatro últimos partidos, la Cultural tiene comportamientos bastante diferentes tanto en defensa como en ataque. En el partido contra el Castellón vi cosas muy buenas que nos demuestra la peligrosidad de la Cultural. No tenemos que ir con el freno de mano puesto porque sino sufriremos mucho y podemos jugar con su urgencia".

La temporada pasada fueron rivales para ascender a la Liga Hypermotion y después, este curso, los leoneses eliminaron al FC Andorra de la Copa del Rey. "Aires de venganza no tenemos porque ellos el año pasado merecieron subir de manera directa. Nosotros hemos vivido lo mismo que ellos están viviendo y tendrán muchas ganas de romper está racha negativa. Eso mismo les puede hacer jugar con más riesgos y así lo enfocamos. Están siendo muy agresivos en sus presiones y, con otro entrenador, jugaban diferente. Rubén de la Barrera es un gran entrenador y a lo mejor nos benecifia su estilo de juego".

Para este partido, el FC Andorra no podrá contar con los lesionados Álex Calvo y Edgar González y con los internacionales, el portero Áron Yaakobishvili y el extremo Min-su. "Nos hemos visto perjudicados por el parón de las selecciones porque se nos han llevado dos jugadores de mucho nivel. Eso sí, para ellos es una gran oportunidad. Los que se quedan aquí con nosotros lo harán muy bien y están preparados para jugar. Tenimos una plantilla muy completa y versátil".

El medio Sergio Molina volverá a contar para Carles Manso después de ser suplente en el último partido contra el Eibar. "Con Sergio Molina estamos vigilando un poco por un tema de cargas. El equipo está bien físicamente para afrontar el tramo final, pero con estos tres partidos seguidos estamos pensando hacer rotaciones ya que el miércoles jugamos contra el Málaga", sentenció el egarense.

1011857 EFE

vds/and/jpd

Últimas Noticias

Urtasun confía en colaborar con Cuerpo pese a los desencuentros y proclama que Sumar es "persistente" en sus demandas

Tras felicitar a los nuevos responsables de Hacienda y vicepresidencia, el portavoz de Sumar subraya su determinación para impulsar reformas sociales, reconociendo diferencias con el PSOE y anticipando que mantendrán la presión en el Ejecutivo

Urtasun confía en colaborar con Cuerpo pese a los desencuentros y proclama que Sumar es "persistente" en sus demandas

Agotadas en minutos las entradas gratuitas para el acto de Rufián, Montero y Domènech en Barcelona

Agotadas en minutos las entradas gratuitas para el acto de Rufián, Montero y Domènech en Barcelona

Internamiento en régimen cerrado para el menor investigado por intentar asesinar a su madre en Vícar (Almería)

El juez ha ordenado como medida preventiva la reclusión de un adolescente de 17 años, arrestado tras una brutal agresión con arma blanca a su progenitora en Almería, mientras la Fiscalía tramita un procedimiento por intento de homicidio y maltrato continuado

Internamiento en régimen cerrado para el menor investigado por intentar asesinar a su madre en Vícar (Almería)

LaLiga compara el fraude audiovisual con el caballo de Troya en un vídeo didáctico

Infobae

La Audiencia de Burgos condena a 11 años de cárcel a un hombre por depósito de explosivos y tráfico de drogas

El fallo judicial establece sanciones que incluyen una multa millonaria y la destrucción de drogas y material explosivo decomisados tras meses de pesquisas policiales, confirmando además que el encausado extremó precauciones para eludir la acción policial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

La Armada detecta buques de Rusia en el Estrecho de Gibraltar y cerca de Canarias: los vigila hasta que salen de aguas nacionales

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

Podemos abre la puerta a una coalición en Andalucía con Izquierda Unida y Sumar

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

Qué significa que la Declaración de la Renta sea positiva y qué pasos seguir

La Justicia perdona más de 1,1 millones de deuda a un empresario de la construcción en Sevilla arruinado tras la crisis de 2008 y un accidente incapacitante

El casero sí puede comunicar la subida del alquiler por WhatsApp, pero hay límites: esto es lo que dice la ley

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”