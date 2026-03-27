Carles Manso: "Con De la Barrera, la Cultural Leonesa ha progresado en su juego"

Andorra La Vella, 27 mar (EFE).- Carles Manso, cabeza visible del equipo técnico del FC Andorra liderado por Gerard Piqué, avisó de la mejora de la Cultural Leonesa, su rival del domingo (16.15 horas), desde la llegada de Rubén de la Barrera e incidió en este sentido en que "con él en el banquillo, la Cultural Leonesa ha progresado en su juego".

El técnico egarense del FC Andorra espera que las urgencías afecten al equipo dirigido por Rubén de la Barrera. "A nivel de puntuación, la Cultural Leonesa tiene urgencia para sumar porque van quedando menos jornadas, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que afianzar esta permanencia tan buscada como primer objetivo. Un partido de más de tres puntos porque está en juego el 'average'. Si nosotros sumamos de tres, y ellos no suman, tenemos mucho para ganar. En la Copa del Rey ya sufrimos allí".

Eso sí, el partido de la Copa del Rey no tendrá nada que ver al del domingo. "Me espero un partido diferente al de la Copa del Rey ya que el entrenador no es el mismo y sus propuestas son totalmente diferentes. En los cuatro últimos partidos, la Cultural tiene comportamientos bastante diferentes tanto en defensa como en ataque. En el partido contra el Castellón vi cosas muy buenas que nos demuestra la peligrosidad de la Cultural. No tenemos que ir con el freno de mano puesto porque sino sufriremos mucho y podemos jugar con su urgencia".

La temporada pasada fueron rivales para ascender a la Liga Hypermotion y después, este curso, los leoneses eliminaron al FC Andorra de la Copa del Rey. "Aires de venganza no tenemos porque ellos el año pasado merecieron subir de manera directa. Nosotros hemos vivido lo mismo que ellos están viviendo y tendrán muchas ganas de romper está racha negativa. Eso mismo les puede hacer jugar con más riesgos y así lo enfocamos. Están siendo muy agresivos en sus presiones y, con otro entrenador, jugaban diferente. Rubén de la Barrera es un gran entrenador y a lo mejor nos benecifia su estilo de juego".

Para este partido, el FC Andorra no podrá contar con los lesionados Álex Calvo y Edgar González y con los internacionales, el portero Áron Yaakobishvili y el extremo Min-su. "Nos hemos visto perjudicados por el parón de las selecciones porque se nos han llevado dos jugadores de mucho nivel. Eso sí, para ellos es una gran oportunidad. Los que se quedan aquí con nosotros lo harán muy bien y están preparados para jugar. Tenimos una plantilla muy completa y versátil".

El medio Sergio Molina volverá a contar para Carles Manso después de ser suplente en el último partido contra el Eibar. "Con Sergio Molina estamos vigilando un poco por un tema de cargas. El equipo está bien físicamente para afrontar el tramo final, pero con estos tres partidos seguidos estamos pensando hacer rotaciones ya que el miércoles jugamos contra el Málaga", sentenció el egarense.

1011857 EFE

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