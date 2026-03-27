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Muere Jaime Martínez Alonso a los 31 años: dibujante con autismo e hijo de la diseñadora Sole Alonso

El joven diseñador falleció el jueves 26 de marzo, tal y como ha comunicado su familia en su cuenta de Instagram

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Muere a los 31 años Jaime Martínez Alonso (Instagram)
Muere a los 31 años Jaime Martínez Alonso (Instagram)

El fallecimiento de Jaime Martínez Alonso, el joven ilustrador madrileño con autismo conocido por su proyecto Algo de Jaime, ha sido comunicado este jueves por su familia a través de un mensaje en su perfil oficial de Instagram. “Esta mañana de jueves 26 de marzo, Jaime nos ha dejado para siempre. Pero nos ha dejado sus sonrisas, sus dibujos, su personalidad única y sus manías. Jaime ha hecho ser mejores a quienes le hemos conocido y ese es su mayor legado”, han transmitido sus padres, Sole y Javier, junto con una fotografía de su hijo.

Jaime Martínez Alonso tenía 31 años, convivía con autismo y una discapacidad reconocida del 88%. A pesar de las dificultades para comunicarse y relacionarse socialmente, su pasión por el dibujo le permitió impulsar una marca de ropa propia, Algo de Jaime, y dar visibilidad pública a la realidad del autismo en España.

Nacido en una familia vinculada al diseño y la arquitectura, dedicó su vida al dibujo como medio de expresión y vía profesional. Su madre, Sole Alonso Vega de Seoane, referente en la alta costura nupcial, relató en una entrevista cómo el talento de Jaime para el dibujo se manifestó desde la infancia y cómo la actividad creativa fue un canal fundamental para la comunicación familiar. “En casa siempre se ha dibujado. Cuando era pequeño, dibujábamos juntos y sentía que de verdad compartía ese tiempo con él. Después, cuando sabes más de autismo, te das cuenta de que es su manera de comunicarse”, afirmó Sole Alonso en declaraciones recogidas por Uppers en 2020.

Jaime Martínez Alonso con una de las prendas de su marca Algo de Jaime (Instagram)
Jaime Martínez Alonso con una de las prendas de su marca Algo de Jaime (Instagram)

Jaime Martínez Alonso como referente

El inicio de la marca Algo de Jaime se sitúa en lo que la familia recuerda como el mejor verano de la vida de Jaime. A partir de un álbum titulado El gran libro de todo, repleto de ilustraciones de rinocerontes, gorilas y otros motivos, surgió una línea de camisetas que alcanzó una notable acogida. “Las camisetas se vendían fenomenal. Tanto, que me quedaba en casa por la mañana sin ir a la playa para venderlas. La marca fue creciendo y, entonces, hicimos la página web”, relató su madre en la citada entrevista.

La notoriedad de Jaime Martínez Alonso como referente dentro y fuera de la comunidad autista se consolidó a través de sus diseños, que trascendieron el ámbito personal para convertirse en ejemplo de inclusión y comprensión. Según el comunicado familiar hecho público en Instagram, el proyecto nació con la finalidad de garantizar el futuro económico de Jaime. Sin embargo, sus creadores reconocen que los productos de la marca sirvieron también como puente para que el público conociese y entendiese la forma de percibir el mundo propia de Jaime.

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La trayectoria de Sole Alonso

Distintos testimonios reflejan el impacto de Jaime en otras familias y personas del espectro autista. Entre las muestras de afecto enviadas a la familia, destacan las palabras de Noemí Navarro, madre con autismo de un hijo también autista, que ha expresado en redes: “Jaime nos enseñó tantas cosas... Un abrazo enorme familia”. Asimismo, seguidores y clientes han manifestado cómo Algo de Jaime ha representado para ellos más que un negocio: “Ha sido comprensión, compañía y un recordatorio de que hay otras maneras maravillosas de sentir y vivir la vida. Tu forma de ver el mundo seguirá viva en cada uno de tus dibujos”.

La biografía de Sole Alonso Vega de Seoane aporta contexto sobre el entorno creativo donde creció Jaime. Desde sus inicios en el negocio familiar Friki hasta la apertura de su propio estudio en 1998 en la calle Academia de Madrid, la trayectoria de Sole ha estado marcada por el diseño de vestidos de novia y fiesta, en colaboración con su hermana Amalia Alonso. Este ambiente profesional y artístico ha influido en la forma en que la familia afrontó junto a Jaime el desarrollo de su creatividad y su inclusión en el mercado laboral a través del arte.

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