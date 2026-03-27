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Internamiento en régimen cerrado para el menor investigado por intentar asesinar a su madre en Vícar (Almería)

El juez ha ordenado como medida preventiva la reclusión de un adolescente de 17 años, arrestado tras una brutal agresión con arma blanca a su progenitora en Almería, mientras la Fiscalía tramita un procedimiento por intento de homicidio y maltrato continuado

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El adolescente de 17 años cuya detención se produjo tras un aviso vecinal por actitud sospechosa en las cercanías de su vivienda familiar, permanece sujeto a un régimen de internamiento cerrado ordenado por la autoridad judicial. Esta medida cautelar se adoptó luego de que la Fiscalía de Menores abriera un expediente por presunto intento de asesinato y violencia física y psíquica habitual contra su madre, de acuerdo con la información divulgada por Europa Press.

Según detalló Europa Press, el incidente tuvo lugar la mañana del miércoles en el municipio de Vícar, en la provincia de Almería. El menor presuntamente atacó a su madre ocasionándole múltiples cuchilladas en la cabeza y el cuello. El caso fue reportado al servicio de Emergencias 112 Andalucía aproximadamente a las 9:00 horas, lo que provocó la movilización de diversos efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y servicios sanitarios hasta la zona de la Carretera del Butano, donde se produjo la agresión.

Tras la alerta ciudadana sobre la presencia de un joven en actitud sospechosa cerca del lugar de los hechos, una patrulla de la Policía Local localizó e identificó al adolescente como el presunto autor de la agresión. Posteriormente, las autoridades procedieron a su detención y lo trasladaron primero a dependencias policiales y posteriormente lo pusieron a disposición de la Guardia Civil, según reportó Europa Press.

Una vez realizadas las diligencias iniciales, el menor fue presentado ante la autoridad judicial este viernes, que resolvió su internamiento preventivo en un centro de régimen cerrado. Esta solución obedece a la gravedad de los hechos y a la continuidad en el maltrato señalado en el seno familiar, circunstancias recogidas en el expediente abierto por la Fiscalía de Menores.

El medio Europa Press consignó también que la víctima, una mujer de 41 años, continúa hospitalizada tras la agresión. Los servicios de emergencia y la rápida intervención policial resultaron determinantes para la atención inmediata de la herida. La Fiscalía tramita actualmente un procedimiento por asesinato en grado de tentativa y otro por violencia psíquica y física de carácter habitual en el contexto de la violencia doméstica.

Por último, las fuentes judiciales consultadas por Europa Press subrayaron que la investigación continúa en curso mientras la situación legal y el proceso de protección de la víctima se mantienen en seguimiento. El expediente penal y las medidas adoptadas responden al marco legal de protección de menores y de lucha contra la violencia doméstica establecido en la legislación española.

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