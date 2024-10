PP afirma que sus alcaldes están dispuestos a ir a los tribunales para frenar "desvaríos" de Sánchez con la financiación

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha manifestado este viernes que los 3.350 alcaldes que tiene el partido en España están dispuestos a acudir a los tribunales para tratar de frenar los "desvaríos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la financiación, y reclamar que junto a la reforma de la autonómica se aborde la local. "Exigimos que si se va a abordar la reforma del modelo de financiación autonómica de las comunidades autónomas, al mismo tiempo se aborde la reforma del modelo de la financiación local, de los ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano y son los hermanos pobres, los que gestionan menos presupuesto y tienen que prestar los servicios directamente", ha explicado Bendodo en una comparecencia ante los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), junto a la alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo. Ha manifestado que si Pedro Sánchez "sigue con el cupo independentista, el PP estará enfrente" y ha expresado su apoyo a García Pelayo para que aúne, "bajo el paraguas de la FEMP, a todo ese municipalismo en contra de un modelo injusto". "Si Sánchez sigue con su cupo separatista, de dar más dinero a los municipios que más tienen y quitarle al sur, en el PP vamos a estar enfrente y lo digo en nombre de los 3.350 alcaldes que tiene el partido en España y que representan a 24 millones de españoles", ha recalcado el dirigente popular. "No somos pocos y Sánchez va a tener enfrente a 3.350 alcaldes del Partido Popular, 23 presidentes de diputación, 23 presidentes de cabildo y un presidente de consell; no somos pocos y estamos dispuestos a dar la batalla por nuestros ciudadanos", ha señalado Bendodo. Ha agregado que en el PP no van a aceptar que "un grupo separatista haga que los ayuntamientos vuelvan a ser los hermanos más pobres aún de la democracia y, por tanto, no se aborde el modelo de financiación local junto al modelo de financiación autonómica". Según ha señalado, la amplia mayoría municipal que tiene el PP "va a ejercer de ese muro de contención ante los privilegios sanchistas" a los independentistas, y se dará la batalla no sólo en las instituciones, sino también en los "tribunales si hace falta". "El municipalismo del PP está dispuesto a ir a los tribunales para frenar los desvaríos de Pedro Sánchez para beneficiar a algunos, con tal de estar sentado un cuarto de hora más en el sillón de la Moncloa", ha señalado Bendodo, advirtiendo de que, por cada paso que dé Sánchez, "para pagarle la renta a sus caseros independentistas, los 3.350 alcaldes del PP van a dar otro paso, porque ya están cansados de desprecios y de ninguneo por parte del Gobierno de España". Al mismo tiempo, ha denunciado que "el sanchismo andaluz liderado por Juan Espadas (secretarios general del PSOE-A) y María Jesús Montero (vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda) no se moja y hace daño a nuestra tierra, poner los intereses de Sánchez por encima de los intereses de Andalucía".

