López Miras espera un acuerdo sobre inmigración basado en la "solidaridad" en la acogida y en más "recursos" del Estado

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha dicho tener la "percepción" tras el encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que puede haber un acuerdo nacional sobre inmigración basado en "solidaridad de todos los territorios por igual" en la acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) y en la "aportación de los recursos para atenderlos con dignidad" por parte del Estado. Así se ha pronunciado el presidente murciano en la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha mantenido este viernes con Sánchez en el Palacio de La Moncloa, en el que, según ha desvelado, ha dedicado gran parte de su diálogo a hablar de la financiación autonómica. No obstante, en el encuentro también han hablado de inmigración "desde la perspectiva de la solidaridad, desde la igualdad y también desde los recursos que tiene que aportar el Estado". "A la Región de Murcia están llegando menores no acompañados a quienes acogemos en condiciones de dignidad", según el presidente murciano, quien ha señalado que estos menas llegan "tanto por mar, a través de pateras como se pueden ver en los medios de comunicación y a través de los acuerdos que firmamos con Canarias y con Ceuta". Asimismo, ha remarcado que hay algunos adultos "que llegan desde otros puntos de España, sobre todo desde Canarias, por parte del Gobierno de España". "Y cuando llegan a la Región de Murcia se puede comprobar que son menores y también los acogemos", ha precisado. En definitiva, esto supone "un coste de más de 11 millones de euros solo para este año" y, sin embargo, ha lamentado que el Gobierno de España "solo financia a aquellos que hemos firmado el acuerdo con Canarias o con Ceuta, con escasos 850.000 euros". Por ello, López Miras ha reclamado a Sánchez un presupuesto para acoger en "condiciones de dignidad" a los menores extranjeros no acompañados (menas). A su juicio, "podría llegarse a un acuerdo" en torno a la inmigración, pero ha remarcado que se basa en su "percepción" tras el encuentro con Sánchez. "Creo que no estamos muy alejados en coincidir en esa necesidad de que tiene que haber una solidaridad en cuanto a la acogida por igual en todos los territorios y en que también tiene que haber un incremento de la financiación por parte del Gobierno de España para que se pueda atender en condiciones de dignidad a estos menores", ha zanjado. El presidente del Ejecutivo murciano ha considerado que podría llegarse a un acuerdo "que se base en la solidaridad de todos los territorios por igual en la acogida de menores inmigrantes no acompañados, y que también se base en la aportación de los recursos para atenderlos con dignidad por parte del Gobierno de España". "Ese podría ser un buen principio para llegar a ese acuerdo, pero son percepciones", ha apostillado. Al ser preguntado por si la Región de Murcia estaría dispuesta a acoger más menas, López Miras ha transmitido a Sánchez que la Región de Murcia "es una de las comunidades más solidarias, si medimos la solidaridad en cuanto al número de menores no acompañados que se están acogiendo". "Por lo tanto, nuestra solidaridad está más que demostrada", según el presidente del Ejecutivo murciano, quien ha transmitido a Sánchez que la Región de Murcia "siempre va a ser solidaria con quien lo necesite" porque "el patriotismo y la unidad de España también se demuestra ayudando a aquellas comunidades autónomas que lo necesitan". Por ello, ha asegurado que "siempre vamos a ser solidarios con los territorios que lo necesitan, pero lo que pedimos es igualdad en esa solidaridad y que se aporten recursos para poder atenderlos en condiciones de dignidad". RECURSOS PARA LEY DE DEPENDENCIA En el encuentro, López Miras ha solicitado también a Sánchez "igualdad en recursos necesarios como los de la Ley de Dependencia", ya que esta normativa "establece que cada administración se hará cargo del 50% del coste" pero, en la Región de Murcia, esta proporción "es muy desigual". De hecho, ha subrayado que el Gobierno regional "está asumiendo el 80% del coste de la Ley de Dependencia frente al 20% del Gobierno de España". "Esto supone, en los últimos seis años, unos 442 millones de euros que nos adeuda el Gobierno de España en concepto de la Ley de Dependencia", según el jefe del Ejecutivo murciano.

