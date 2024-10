IU muestra sus dudas ante la propuesta de 'baja flexible': "No parece estar muy bien meditado"

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha mostrado este viernes sus reservas ante la propuesta lanzada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de reformar la incapacidad temporal (IT) para que, en determinados supuestos de baja médica, los trabajadores puedan pedir su reincorporación laboral voluntaria. "No parece estar muy bien meditado, no parece ser muy riguroso", ha dicho Valero en declaraciones a los medios en Almería, donde ha expresado ciertos recelos especialmente ante la reacción favorable de la CEOE, "que se opone a todo" aunque en este caso "haya dicho que le parece bien". "Nos hace sospechar", ha apostillado. Valero ha señalado así que la relación entre un trabajador y su empresa, el empleado está "en situación de desigualdad" por lo tanto "plantear la voluntariedad en determinadas cuestiones que deben ser un derecho se presta a que, efectivamente, deje de ser voluntario". En este sentido, teme que este tipo de dinámicas acaben finalmente con "trabajadores y trabajadoras trabajando cuando están enfermos" en lugar de "estar en su casa pasando esa baja de la mejor manera posible". MODIFICACIÓN DE LA 'LEY MORDAZA' De otro lado, ha valorado la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley mordaza', emprendida por el Gobierno, ya que, según ha observado, "este país necesita abordar un proceso de democratización profunda". "La protesta pacífica, las opiniones diversas requieren estar protegidas, son derechos fundamentales", ha indicado el diputado de Sumar, quien ha opinado que la reforma permite dar "una vuelta a una ley que el Partido Popular impuso desde su minoría absoluta, desde su rodillo, vulnerando derechos fundamentales". Valero ha señalado que España, y Andalucía en particular, cuenta con una sociedad "con fuertes convicciones democráticas" que "sabe perfectamente que los avances sociales y políticos en muchas ocasiones requieren de la protesta social pacífica", de manera que "eso no puede estar penalizado" o "censurado", sino que "tiene que tener todas las garantías constitucionales". Así, ha considerado que la derogación los "aspectos fundamentales" de la ley supone "un éxito para la democracia" y es "una garantía de que este país va a continuar avanzando en una senda de democratización".

