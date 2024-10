El Colegio de Médicos de Málaga denuncia la suplantación de seis facultativos para emitir recetas falsas

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha denunciado ante Fiscalía que seis médicos colegiados en Málaga han visto suplantada su identidad con el fin de poder emplear sus datos personales para solicitar y emitir recetas falsas de diversos fármacos a través de la Ventanilla Única y de la 'app' Commálaga, la aplicación que la corporación pone a disposición de los facultativos para la realización de trámites colegiales. Así lo han asegurado desde el colegio en un comunicado, en el que han explicado que en la denuncia, la asesoría jurídica de la institución alega que son "delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen la inviolabilidad del domicilio de los tipificados en el título X, capítulo primero del Código Penal" y se solicita al ministerio fiscal que "proceda a la incoación de diligencias informativas en averiguación de los hechos y determinación de las personas criminalmente responsables". Dos de los afectados han interpuesto sus correspondientes denuncias ante la Policía Nacional con el fin de esclarecer los hechos. El resto no ha tenido que hacerlo pues el colegio bloqueó la solicitud y, por lo tanto, no se emitieron las recetas, según han precisado. La alarma saltó el pasado 28 de agosto cuando el Colegio de Farmacéuticos de Tenerife contactó con el Commálaga ante una alerta de una oficina de farmacia de Santa Cruz de Tenerife que sospechó de una receta privada expedida por una colegiada de Málaga. El fármaco recetado fue Concerta 36, que contiene metilfenidato, un estimulante del sistema nervioso central. La asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Málaga realizó averiguaciones hasta descubrir que la doctora no había emitido dichas recetas sino que alguien había accedido indebidamente a la aplicación Commálaga para realizar la modificación de datos --correo electrónico y teléfono móvil-- con el objetivo de poder, posteriormente, solicitar recetas privadas mediante la Ventanilla Única. En ese momento, la corporación alertó a la doctora de lo sucedido y le recomendó que denunciase los hechos a Policía Nacional. En los días posteriores, el departamento de Atención al Colegiado del Commálaga llevó a cabo un rastreo entre toda la colegiación --más de 10.400 médicos-- para comprobar si existían más correos electrónicos del dominio utilizado por la persona que suplantó la identidad de la primera afectada. Esta búsqueda permitió identificar que las direcciones de correos de cuatro médicos contenían dicho dominio y en los cuatro se repetía el mismo patrón: habían solicitado modificación datos a través de la 'app' Commálaga y después, una vez ya podían acceder al sistema, solicitar recetas a través de Ventanilla Única. Tras contactar con ellos se confirmó que ninguno había realizado personalmente gestiones online en los últimos tiempos por lo que también habrían sido víctimas de la suplantación de identidad. El último caso, que hace el número seis, se registró el pasado 24 de septiembre cuando en Atención al Colegiado advierten que una colegiada había solicitado recetas justo después de haber cambiado sus datos en la 'app'. Una vez localizada por parte del colegio, la médica aseguró que no había sido ella por lo que la asesoría jurídica ha incluido esta posible irregularidad en la denuncia ante Fiscalía. RECOMENDACIÓN Debido a estos hechos, y con el fin de evitar posibles fraudes, el Colegio de Médicos de Málaga ha recomendado a toda la colegiación que cierre la sesión cada vez que se finalicen las gestiones realizadas a través de Ventanilla Única o 'app' Commálaga y que nunca se conecten a wifis públicas. "Hemos enviado una información masiva a nuestra colegiación para poner en conocimiento de los hechos acontecidos y advertirles de que extremen las medidas de seguridad en sus dispositivos. Desde el Colegio seguimos trabajando cada día por ofrecer un mayor y mejor servicio a nuestros médicos", ha afirmado el presidente del colegio, el doctor Pedro J. Navarro. Tras la suplantación de las identidades de estos seis facultativos, el Colegio de Málaga ha implementado medidas, como la doble verificación, con el fin de detectar posibles incidencias. Las consultas realizadas por el colegio tanto al abogado delegado de protección de datos como a la empresa informática encargada del mantenimiento de la base de datos colegial llevan a la conclusión de que "las víctimas podrían no haber finalizado la sesión en sus respectivos dispositivos". "No obstante este término se resolverá una vez finalice la investigación de la policía judicial siguiendo las instrucciones de Fiscalía", han señalado desde la institución colegial, quienes han señalado que desde hace años están "en continuo contacto con el de Farmacéuticos con el fin de resolver incidencias relativas a las recetas privadas".

