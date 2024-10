Albares llama a todas las partes a respetar la vida de los civiles y evitar la guerra regional "a toda costa"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hecho un llamamiento a "todas las partes" implicadas en la actual escalada de violencia en Oriente Próximo a "respetar la vida de los civiles", al tiempo que ha defendido la necesidad de evitar "a toda costa" una guerra regional. "La guerra tiene que parar ya. Urge un alto el fuego en Gaza y una tregua en Líbano", ha reclamado Albares durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso, recordando que España ha condenado el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, así como las acciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá y el ataque de Irán contra territorio israelí. Pero al mismo tiempo, ha incidido el ministro, "exigimos el cumplimiento del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario" tanto en la ofensiva militar en Gaza como ahora "en la invasión terrestre" por parte de Israel de "un Estado soberano e independiente como es Líbano". España, ha esgrimido Albares, "siempre condena la violencia y siempre trabaja por la paz". Así las cosas, ha defendido que "la guerra regional debe evitarse a toda costa" y ha exigido "a todas las partes el respeto a la vida de civiles y a los principios más básicos del Derecho Internacional Humanitario". "Es necesaria la contención y la desescalada y aplicar en su totalidad la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha sostenido el ministro, en referencia a la resolución que dicta el mandato de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), en la que España tiene desplegados más de 650 efectivos. Respecto a esta cuestión, ha reivindicado que esta misión "es clave para la seguridad y la estabilidad regional" y ha resaltado la "gran labor" del comandante al frente de la misma, el general español Aroldo Lázaro, "para reducir la tensión en torno a la 'Línea Azul' en este largo año de conflicto". Así las cosas, el ministro ha incidido en que "no corresponde a la FINUL aplicar la resolución 1701" sino que "son las partes las que tienen que estar dispuestas a acabar con este ciclo de violencia". En este sentido, y después de que el portavoz del PP, Carlos Floriano, y el de Vox, Carlos Flores Juberías, le hayan preguntado sobre qué están haciendo ahora las tropas españolas y si el Gobierno ha planteado a la ONU su retirada, Albares ha defendido que "ocupan posiciones sin las cuales el choque sería mucho más fuerte". "Para eso están, ¿o pretenden que se vayan?", ha preguntado a los portavoces, a quienes ha recordado además que "España no está sola" sino que la FINUL la componen 10.000 efectivos de 50 países y que "la decisión de retirarse" le compete al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Por otra parte, tanto desde Sumar, como desde Podemos, han reclamado al Gobierno un embargo de armas a Israel, mientras que en el caso de los 'morados' han insistido también en la necesidad de romper relaciones con Israel tras un año de "genocidio" en Gaza. Albares ha recalcado que desde el 7 de octubre no se han autorizado exportaciones de armas a Israel y tampoco se permite la escala en puertos españoles de barcos que transporten armamento y, ante las dudas de ERC sobre las licencias de exportación que se habían autorizado antes, ha aclarado que hay "una monitorización constante y en caso de que pueda ser material bélico tampoco se está permitiendo".

