Montero insiste en que Ayuso mintió al decir que no hubo fraude con su pareja y cree que lo demás es "cortina de humo"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "mintió" cuando dijo que no existía fraude en el caso que afecta a su pareja y que "lo de más es una cortina de humo". La 'número dos' del Gobierno ha hecho estas declaraciones al ser cuestionada sobre si sigue pensando que el piso de la presidenta Ayuso está pagado con dinero defraudado a Hacienda, al día siguiente de que no acudiera a un acto de conciliación con Alberto González Amador, que ha anunciado que denunciará a la ministra por una presunta intromisión ilegítima. "Yo creo que la única verdad que hay sobre este caso es que la presidenta Díaz Ayuso mintió en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando habló de que no había habido ningún tipo de fraude fiscal, que se había reconocido por parte de la persona que fue objeto de esa investigación, ha indicado Montero en declaraciones a los medios antes de un acto sobre pymes en la Escuela de Organización Industrial. Por tanto, considera que "todo lo demás es cortina de humo" y dice que no tiene nada más que añadir respecto a este asunto. "Es obvio que la pareja de la señora Ayuso se enriqueció en uno de los peores momentos que hemos atravesado en este país, como fue el momento de la pandemia", ha reprochado. "Es obvio que él mismo ha reconocido ante la Fiscalía, ante la Abogacía del Estado, ha reconocido que cometió un delito fiscal y ha aceptado unos meses de cárcel y la imposición de una multa que está en torno al medio millón de euros". ha señalado a continuación y por ese motivo considera que tiene "poco más que aclarar" dado que el propio interesado "ha declarado que ha cometido un delito".

Compartir nota: Guardar