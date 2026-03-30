Pérez Llorca pedirá reunirse con España para tratar temas que solo afectan a su comunidad

València, 30 mar (EFE).- El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, pedirá una reunión con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para tratar cuestiones "importantes", pero que solo afectan a la Comunitat Valenciana, como el fondo de nivelación transitorio, los créditos dana o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Así lo ha avanzado tras la reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, donde se ha analizado la situación actual y se ha definido una estrategia conjunta para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán sobre el tejido empresarial valenciano.

Pérez Llorca ha señalado que en estos momentos no están resueltos ni el crédito dana ni el FLA, "dos cuestiones muy puntuales y que afectan considerablemente a la Comunitat Valenciana" y que "dificultan más la situación" de este territorio.

En este sentido, ha considerado que ahora que hay un ministro de Hacienda valenciano, al que no hay que explicarle cosas de esta tierra porque las conoce, es importante "buscar la capacidad de diálogo y entendimiento" para conseguir avances "por lo menos en cuestiones muy importantes para la Comunitat", pero que solo afectan a esta autonomía.

Pérez Llorca ha dicho ser "realista" y saber que el tema de la financiación "no se va a resolver", pero cree que "hay cuestiones que solo afectan a la Comunitat Valenciana que sí se pueden resolver", como el crédito dana y el FLA, o "el fondo de nivelación transitorio que tendría que estar ya en marcha". EFE

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