Torres pide al PP que "se aclare" tras aprobar la anulación del juicio a Miguel Hernández y retire la Ley de Concordia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Partido Popular que "se aclare" tras aprobar el Consell valenciano la nulidad de los sumarios judiciales del poeta oriolano Miguel Hernández, y que para ello retiren la Ley de Concordia, que une "los 40 años de la dictadura y del totalitarismo" con la Segunda República. Así ha reaccionado el ministro a la decisión del Gobierno de Carlos Mazón de aprobar una declaración institucional de apoyo a la petición de la familia del poeta por la que reclama al Gobierno de España que anule los sumarios judiciales que le condenaron primero a muerte y posteriormente a 30 años de prisión durante el franquismo. "El PP, la Comunidad Valenciana, se ha llenado de contradicciones, en unas administraciones votan contra, en otras se abstienen y ahora sale el presidente diciendo que está a favor. Primero que se aclaren", ha expresado en declaraciones a los medios tras mantener en la sede del Ministerio una reunión con el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra. Torres ha reclamado a los de Alberto Núñez Feijóo que, en consecuencia con la declaración institucional sobre Miguel Hernández, retiren "la ley mal llamada de concordia", ya que "no aporta absolutamente nada" y lo único que hace es "unir los 40 años de la dictadura y del totalitarismo, de la ausencia de libertades con la Segunda República, que fue un periodo democrático en el que los españoles y las españolas íbamos a las urnas y votábamos". El titular de Memoria Democrática ha recordado a Mazón que el PP en Castilla y León "hizo lo correcto" al retirar de la cámara autonómica el proyecto de ley de Concordia, promovido cuando gobernaban en coalición con Vox, y ha urgido hacer lo mismo en la Comunidad Valenciana si no se quiere "dificultar el trabajo" de las entidades memorialistas y "la reparación de la justicia y la verdad". "Defender la democracia (...) eso no son palabras, hay que demostrarlo luego con hechos y la primera razón para decir que alguien es democrático es rechazar contundentemente la ausencia de democracia, que eso se llama dictadura, totalitarismo y lo que sufrió España durante 40 años", ha proseguido en su explicación, lamentando que con la Ley de Concordia valenciana "se retira la condena al régimen franquista". Al hilo, ha reivindicado que Miguel Hernández "fue una víctima" de la represión y de "un golpe de Estado ilegítimo", y que su muerte supuso "una pérdida irreparable para las letras, para la cultura, para la espiritualidad, para la Comunidad Valenciana, para España en su conjunto". LA LEY YA ANULA ESOS PROCESOS El pleno del Gobierno valenciano aprobó el martes una declaración institucional de apoyo a la petición de la familia del poeta Miguel Hernández y por la que reclama al Gobierno de España que anule los sumarios judiciales que le condenaron primero a muerte y posteriormente a 30 años de prisión durante el franquismo. Torres ha explicado que la Ley de Memoria Democrática del año 2022 ya "establece la nulidad de los procesos judiciales injustos y su anulabilidad" y que, de hecho, el juicio contra Miguel Hernández está incluido.

