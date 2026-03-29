El Puigcerdá gana la Copa de la Reina al imponerse en la final al Jaca (3-0)

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El CG Puigcerdá se ha impuesto al anfitrión CH Jaca por 3-0 en la final de la Copa de la Reina de hockey sobre hielo, disputada este domingo en esta localidad aragonesa.

El conjunto catalán, que en semifinales se deshizo del Txuri Urdin (4-2), tuvo que esperar al segundo periodo para encarrilar la victoria con un tanto de la canadiense Megan Elizabeth Norris (m.35), quien cerró la cuenta en el tercero (m.52), después de que Kiera Ohare ampliara la ventaja (m.45).

Es el tercer título seguido en el torneo copero del Puigcerda, que en las dos ediciones previas se impuso al Huarte y al Jaca. EFE