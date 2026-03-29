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Funes renueva por dos temporadas

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Málaga, 29 mar (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, ha renovado por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028, informó el club andaluz, que también ha ampliado hasta esa fecha el contrato de su director deportivo, Loren Juarros.

Funes ascendió del filial, el Atlético Malagueño, en sustitución de Sergio Pellicer que, tras perder frente a la Cultural Leonesa (1-0) el pasado 17 de noviembre en la jornada decimocuarta, fue destituido; y ha dirigido al Málaga en 18 partidos con 12 victorias, cuatro empates y dos derrotas, lo que le mantiene cuarto en la clasificación de LaLiga Hypermotion con 55 puntos.

Por su parte, Loren Juarros llegó al Málaga en mayo de 2023, y con su dirección consiguió el ascenso de nuevo a LaLiga Hypermotion en la campaña 2023-24 y la permanencia la pasada temporada, y ha impulsado una planificación centrada en la promoción y renovación de futbolistas formados en la cantera malaguista.

"Satisfecho y responsabilizado con el compromiso que adquirí con el Málaga hace tres años. Llegamos con una idea de generar un modelo y un estilo de hacer las cosas, un proyecto, que ha ido creciendo a lo largo de las temporadas", dijo el director deportivo en declaraciones facilitadas por el club.

Junto a Loren Juarros y Juan Francisco Funes, también seguirá el segundo entrenador Juan Carlos Andrés, que fichó por el Málaga junto al primer técnico del equipo malagueño. EFE

jrl/cb/og

El Málaga CF renueva a los pilares de su proyecto deportivo hasta 2028

El director deportivo Loren Juarros y el entrenador del primer equipo Juan Francisco Funes, así como el segundo técnico Juan Carlos Andrés, continuarán, en sus respectivos cargos, dos temporadas más en el Málaga CF.

El acto de firma de ambos acuerdos se ha llevado a cabo este mediodía en las oficinas del Estadio La Rosaleda. Con estas renovaciones, la entidad blanquiazul consolida la estabilidad del proyecto deportivo y reafirma su compromiso con un modelo donde el talento surgido en la base seguirá siendo esencial. De este modo, la apuesta del administrador judicial José María Muñoz y el director general Kike Pérez da más continuidad si cabe a un proyecto con bases sólidas.

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