Otegi insta al PNV a concertar y defender juntos temas como "la nación, el euskera y educación" en el nuevo estatus

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que entre las fuerzas abertzales deberían concertar temas en los que ponerse de acuerdo para defenderlos conjuntamente, porque es "algo lógico, de sentido común". Así, EH Bildu ha invitado al PNV a "alcanzar algún tipo de acuerdo" en algunos aspectos como "nación, euskera o educación" para "defender en el debate del estatus". Otegi ha realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa en San Sebastián, para presentar la manifestación que EH Bildu ha convocado el próximo 23 de noviembre en Bilbao para exigir "respeto a la nación vasca". Según ha explicado, esta movilización "se da en un contexto muy importante y muy señalado", ya que "es evidente que está abierto el debate sobre los problemas nacionales que existen en el Estado, sobre el modelo territorial y sobre la plurinacionalidad". Para EH Bildu, esto ofrece "una oportunidad a vascos y vascas para poder decir en ese debate qué es lo que pensamos, qué es lo que soñamos, qué es lo que anhelamos y qué es lo que queremos". El líder de la formación soberanista ha considerado que "ese camino empieza por la condición de respetar y plantear que el Estado español es un Estado plurinacional y que la nación vasca debe ser reconocida y respetada junto con otras naciones en el Estado". "El inicio del camino empieza por respetar y por respetar a Euskal Herria como nación y a sus ciudadanos como ciudadanos libres e iguales que tienen el derecho de decidir libre y democráticamente su futuro. Ese es el inicio de un camino para hablar del futuro status", ha aseverado. En ese sentido, Otegi ha incidido en que "no es lo mismo un modelo de relación sustentado en un modelo territorial heredado del 78 que habla de comunidades autónomas frente al Estado que un modelo de relación entre una nación y el Estado". "Eso cambia sustancialmente el status quo", ha remarcado. Por ello, el dirigente abertzale ha insistido en que "hay que aprovechar el momento en el que se abre por fin este debate" y que se debe hacer "con serenidad, con tranquilidad, pero con ambición nacional". OTROS AGENTES De este modo, ha considerado que "se tiene que producir, trabajar y construir un gran acuerdo con el máximo de agentes políticos posibles implicados" y ha aclarado que "no es sólo un debate de formaciones políticas", sino que tienen que participar "las organizaciones sindicales, las universidades, las organizaciones empresariales, todo el mundo, tiene que participar en el debate sobre qué status nacional queremos los vascos y las vascas para hacer frente a los retos que tenemos en este siglo". Además, ha opinado que es un debate que "merece ser acompañado en las calles por el pueblo y por la gente que vive y trabaja en este país", al tiempo que se ha mostrado convencido de que el próximo 23 de noviembre "decenas de miles de vascos y vascas nos acompañarán en las calles de Bilbao para volver a reclamar que es Euskal Herria es una nación y necesita un estatus con el reconocimiento de esta nación". "Euskadi y Euskal Herria exigen respeto a su condición nacional y desde el respeto construir un gran acuerdo que nos dé las herramientas necesarias para hacer frente a los problemas y retos que tenemos en este siglo", ha afirmado. PNV Preguntado por las últimas críticas de la formación jeltzale a EH Bildu en el marco del Alderdi Eguna, Arnaldo Otegi ha señalado que el PNV, "cada vez que tiene un acto o escribe un artículo, no es capaz de hablar de cuál es su propuesta y siempre menciona para mal" a la formación soberanista, aunque no ha querido "entrar en ningún tipo de crítica respecto a esta actitud". No obstante, ha asegurado que le llamó la atención que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, "hablara de estatus", algo que lo que en EH Bildu "estamos totalmente de acuerdo" porque "Euskal Herria necesita un estatus que cambie el modelo de relación con el Estado". De este modo, ha reiterado que "hay que hablar con todo el mundo, no solo partidos políticos, también organizaciones sindicales, empresariales, universitarias, el mundo de la cultura, el mundo de la euskera, el mundo del movimiento feminista, con todo el mundo". Otegi, además, ha concretado que entre las fuerzas abertzales "deberíamos al menos de concertar sobre qué temas nos ponemos de acuerdo y los defendemos conjuntamente". "Eso desde nuestro punto de vista es algo lógico, de sentido común, porque somos las dos fuerzas muy mayoritarias en estos tres territorios", ha indicado. Así, EH Bildu ha invitado al PNV a "alcanzar algún tipo de acuerdo" en algunos aspectos como "euskera, educación, nación" para defender en el debate del estatus".

Compartir nota: Guardar