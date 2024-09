Marlaska reitera su "compromiso firme" para "hacer factible la solidaridad interterritoral" sobre menores extranjeros

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado el "compromiso firme" el Gobierno central para "hacer factible la solidaridad interterritorial" y la dotación de medios para la acogida y atención de menores extranjeros no acompañados, después de que la diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe, reclamara este miércoles "una planificación racional" en el Estado en esta cuestión y alertara de que los centros forales en este territorio "están al límite". Marlaska, tras participar en el I Congreso de Derecho Penitenciario en el Colegio de la Abogacía de Vizcaya, en Bilbao, se ha referido la petición realizada por Etxanobe en el Pleno de Política General en las Juntas Generales de Vizcaya, y ha asegurado que uno de los compromisos del Ejecutivo es "el cumplimiento de los deberes" y uno de los "principales" es la protección de los colectivos vulnerables. "Dentro de los colectivos vulnerables se encuentran, sin ninguna duda, los menores extranjeros no acompañados", ha apuntado, para asegurar que están trabajando en ello porque, además de la situación de Vizcaya y Euskadi, está "la cuestión derivada de los menores en las Islas Canarias. "Trabajamos firmemente para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y, en ese sentido, hacer factible una solidaridad interterritorial", ha remarcado. Su intención es también que haya "los medios necesarios y precisos para garantizar" atención a los menores extranjeros no acompañados. "El Gobierno de España ha tenido, tiene y tendrá un compromiso firme", ha aseverado.

