Sumar y sus aliados critican a Rodríguez por pedir solidaridad a los caseros para contener precios: "Es un insulto"

Cargos de Sumar y de sus formaciones aliadas han arremetido contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por apelar a la solidaridad de los propietarios para contener el precio del alquiler, una postura que implica un "insulto a la inteligencia" y comprar "el marco de la derecha". Las declaraciones de Rodríguez han provocado malestar en el socio minoritario e incluso la dirigente de IU y miembro de la Ejecutiva de la formación, Amanda Meyer, ha compartido sus palabras con el siguiente mensaje en las redes sociales: "Dos palabras: dimisión o cese". Esta mañana el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha respondido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que "no es el camino" pedir solidaridad a los propietarios para bajar los alquileres, y le ha recordado que cuando el Gobierno subió el salario mínimo "no apeló a la solidaridad" de los empresarios, sino que lo subió "por ley". Así lo ha expresado Errejón en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha señalado a Rodríguez --con quien tiene "grandes diferencias"-- que no es el camino pedir a los caseros sean solidarios y contengan los precios del alquiler, y que son necesarias "muchas transformaciones". "NO PODEMOS ARRASTRARNOS" Más contundente se ha expresado la portavoz adjunta del grupo y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, en los micrófonos de 'La Sexta' al calificar de "insulto a la inteligencia" la posición de Rodríguez cuando en España hay una emergencia habitacional y los grandes tenedores se han multiplicado. "Esto ya no va de solidaridad. Esto no va de que nos arrastremos" yendo de camino hacia Lourdes con los pies en llagas pidiendo por favor a los rentistas o a las grandes empresas (...) o fondos buitre, que están abusando", ha lanzado para recalcar que el país lo que necesita es una "regulación. "Ahí nos van a encontrar sin duda a la gente de los 'comunes' y por supuesto también a Sumar", ha ahondado. También ha replicado a la titular de Vivienda el coordinador federal de IU, Amanda Meyer, para demandarle que no se trata de "reclamar solidaridad a nadie" sino de legislar para que los propietarios "dejen de tener la posibilidad de especular". A su vez, Meyer ha llegado a decir que estas declaraciones podrían ser motivo de renuncia o cese mientras que la formación, mediante su perfil oficial en 'X', ha advertido de que "pedir a los rentistas que no sean avariciosos no es política de vivienda" y sí lo es "tocar los beneficios de los grandes tenedores e intervenir el precio de la vivienda". "¡NO COMPRE EL MARCO DE LA DERECHA!" El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha interpelado en redes a Rodríguez para instar a que la "solidaridad debe llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE) para regular a favor de las familias trabajadoras. "Bajemos el precio de la vivienda por decreto. ¡No compre el marco de la derecha! La vivienda ya está hiperregulada pero a favor de los fondos buitre y los rentistas", ha proclamado el también portavoz de vivienda del grupo plurinacional en el Congreso.

