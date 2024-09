Cesida denuncia discriminación en personas con VIH, excluidas para una licencia de taxi

Madrid, 25 sep (EFE).- La Coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida) ha denunciado este jueves la discriminación que existe hacia las personas con VIH que no pueden obtener una licencia de taxista en algunas ciudades de España, como Madrid, donde la normativa local pide certificado médico y tener VIH es un motivo de exclusión.

En un encuentro informativo para dar a conocer la agenda de actividades del tercer Pride Positivo, el secretario general de la Coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida), Oliver Marcos ha señalado que esta discriminación se extiende a los pilotos e incluso a las cirugías, donde, según ha denunciado, a las personas con VIH se les sitúa a la cola en la lista de espera.

En el caso de las cirugías, Marcos ha reivindicado que esas medidas de seguridad que pide el personal sanitario sean "exactamente las mismas a todo tipo de pacientes porque no existe un riesgo adicional por tener VIH".

El secretario general de Cesida ha lamentado que las normativas no se actualicen y ha subrayado que ello genera una "falsa imagen de que si a mí no me dejas es porque el VIH es peligroso, y eso es irreal. No existe ningún peligro porque una persona con VIH conduzca un autobús, un taxi o cualquier otro medio de movilidad".

"Nuestras vidas rompen estigmas" es el lema de la campaña de promoción de este año, donde se insiste en que, hoy en día, tener VIH no es sinónimo de muerte, las personas con VIH pueden ejercer cualquier trabajo y formar familias. "

"El VIH no es ninguna limitación y nos gustaría que la sociedad española tuviera esa misma percepción", ha señalado el secretario general de Cesida.

En España hay unas 160.000 personas con VIH, con una cifra estable de 3.000 nuevos diagnósticos cada año.

Según el último estudio del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, el 20 % de los encuestados informa de un trato desigual.

En España, el 95 % de las personas con VIH tienen una carga viral indetectable si bien el 63 % continúan angustiados ante la posibilidad de transmitir el virus.

El estudio también muestra datos de ansiedad (43 %) y depresión (33 %), vinculados al estigma, lo que repercute negativamente en la calidad de vida.

Hoy arranca la campaña de promoción "Nuestras vidas rompen estigmas" que culmina el 19 de octubre al mediodía con la tercera marcha del Pride Positivo que recorrerá el centro de Madrid hasta el Centro Reina Sofía, donde se leerá un manifiesto.

Entre las actividades, del 27 de septiembre al 19 de octubre se encuentra el concurso fotográfico "Desenfocando el estigma", un encuentro literario en el Ministerio de Igualdad con Gustavo Pecoraro y su libro "Alguien tendrá que serlo" y la actividad "Calles con arte positivo" donde varios artistas pintarán escaparates o cristaleras del centro de Madrid y otras ciudades para representar el estigma social al VIH. EFE

