Bordalás: "Cruyff me dijo que si no tenía buenos jugadores me olvidará de jugar bien"

Getafe (Madrid), 24 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, desveló este martes en rueda de prensa una conversación que mantuvo hace muchos años con Johan Cruyff, y dijo que el exfutbolista y técnico neerlandés le aconsejó que si no tenía buenos futbolistas en su plantilla, se olvidará de practicar buen fútbol.

Criticado en ocasiones por el supuesto mal fútbol que practican sus equipos, para muchos con un estilo en exceso rocoso, duro y poco vistoso, Bordalás ha tenido que responder a lo largo de su carrera en muchas ocasiones a compañeros de profesión que han hablado mal en público de su modo de jugar.

El último fue el entrenador chileno del Betis Manuel Pellegrini hace dos jornadas. En la víspera de enfrentarse al Barcelona, Bordalás sacó a la luz una anécdota personal con Cruyff para responder a una pregunta: ¿Qué es jugar bien al fútbol para Bordalás?

"Para mí jugar bien al fútbol es ganar. Obviamente. Y, sobre todo, sabemos que hay mucho romanticismo y al final si tienes buenos jugadores... A mí, Johan Cruyff, en una charla que tuve con él hace muchos años cuando empezaba, me comentaba que si tienes buenos jugadores puedes jugar bien al fútbol y que si no, me olvidara de jugar bien. Le comentaba que me estaba iniciando como entrenador y teníamos en aquel momento un amigo en común. Me dijo aquellas palabras y es la realidad", manifestó.

Ahora, Bordalás está centrado en el choque ante el Barcelona que disputará este miércoles en el estadio de Montjuic y declaró que sus jugadores son conscientes de que se enfrentarán a un equipo que está a un nivel altísimo.

"Creo que es el mejor equipo de Europa. Ha ganado todos sus partidos en Liga. Podemos comprobar no solo el talento que tienen, también la energía. Me gusta cómo corren, cómo presionan. Además de talento, es un equipo que es muy difícil. Va a ser un encuentro de mucha dificultad. Pero vamos con mucha ilusión. El equipo está muy mentalizado para el partido", explicó.

También habló sobre uno de los jugadores más en forma del Barcelona, Yamine Lamal, para quien sólo tuvo buenas palabras: "Es una delicia verle jugar. Es un jugador que tiene unos números espectaculares y que tiene una madurez increíble. Casi siempre decide bien. Le auguro que puede ser lo que él quiera, puede llegar a un nivel increíble. El Barcelona también, ha tenido un gran inicio. Tiene jugadores muy jóvenes con un talento muy grande. Aparte del talento, trabajan bien y eso hace al Barcelona un rival muy complejo. Son jóvenes, pero tienen una experiencia sobrada compensada por la ilusión", comentó.

Para el entrenador del Getafe, enfrentarse al Barcelona siempre es "complicado históricamente", pero dejó claro que el gran inicio del curso del conjunto azulgrana, con pleno de puntos, hace que el choque sea "doblemente difícil" para sus jugadores.

"El otro día en La Cerámica hicieron cinco goles y el Villarreal hizo un gran partido. El Barcelona es capaz de generar ocasiones de gol con suma facilidad. Pero no le tememos al Barcelona ni a ningún otro", señaló.

Preguntado por si está preocupado por la marcha de su equipo, que aún no ha ganado ningún encuentro y está en puestos de descenso, negó tal extremo y resaltó que la temporada acaba de comenzar. "Lo más importante es que a final de curso tengamos los puntos necesarios para conseguir el objetivo. Estoy seguro de que el equipo irá creciendo y mejorando. Es verdad que nos está costando mucho generar ocasiones y finalizarlas. Somos el el sexto que más tira por encima de equipos importantes. Pero necesitamos 33 tiros o 34 para hacer un gol. Eso nos está lastrando", reconoció.

Sobre la evolución de Borja Mayoral, lesionado durante las últimas once jornadas de la temporada pasada y ahora con minutos en los últimos partidos, explicó que el regreso de su delantero "es una buena noticia" y recordó que aún tiene que volver a tomar confianza: "El otro día celebró un gol (de penalti ante el Leganés). Requiere una adaptación a la competición después de tantos meses fuera. Espero que poco a poco alcance su mejor nivel y nos pueda ayudar", manifestó.

Asimismo, tuvo palabras para Iñaki Peña, el sustituto del alemán Marc-Andre Ter Stegen en la portería del Barcelona tras lesionarse de gravedad en La Cerámica: "La baja de un jugador como la de Ter Stegen siempre es importante, es un grandísimo guardameta, lo ha demostrado durante muchas temporadas. Pero en el Barcelona cualquier jugador tiene mucho nivel. Si no, no estaría en plantilla. Ilaki Peña jugó muchos partidos el año pasado y es un grandísimo portero".

Por último, habló sobre uno de sus nuevos jugadores, Christantus Uche, que ha comenzado bien la temporada: "Es un chico joven. Nos ha sorprendido a todos. Quizá hemos generado unas expectativas excesivas para un chico que acaba de llegar a una liga profesional y a un país distinto. Necesita un periodo de adaptación y puede sufrir altibajos. Tenemos nuestra responsabilidad, ha jugado en varias posiciones distintas a la suya. Tenemos plena confianza en su progresión", afirmó. EFE

jjl/jap