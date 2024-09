A juicio el robo de la talla de Santa Margarita de un convento de Granada que iba a subastarse en Nueva York

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada celebra este martes el juicio contra el acusado de apoderarse en 2018 de una talla de Santa Margarita de Cortona valorada en 400.000 euros que recibió para su restauración por parte de las monjas del Convento de Los Ángeles de Granada. La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión para él por un delito de apropiación indebida después de que presuntamente se quedara con esta obra barroca del siglo XVIII atribuida a José de Mora y devolviera al convento una copia haciéndola pasar por la original. La talla acabó siendo ofrecida para subasta en la Feria de Arte y Antigüedades de Nueva York a través de una galería de arte madrileña cuyo propietario también está acusado en esta causa y se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión por un delito de receptación. Los hechos se remontan a abril de 2018, cuando el principal acusado recibió para su restauración esta talla original de madera policromada incluida en el registro del Patrimonio Histórico Andaluz. En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía le acusa de "apoderarse" de la imagen y devolver al convento una copia, lo que inicialmente no fue detectado por las monjas. El convento cerró a principios de 2018 y en el momento de las detenciones transcendió la posibilidad de que el intercambio de la réplica se produjera durante la mudanza, aunque el fiscal no precisa este extremo en su escrito. La imagen fue presuntamente vendida el 20 de junio de 2018 a un precio muy por debajo de su valor al otro acusado, dueño de una galería de arte madrileña, quien a juicio del Ministerio Fiscal la adquirió conociendo "su origen ilícito" y que, por tanto, no podía comerciar con ella. No obstante, el 10 de diciembre de 2019 presuntamente ofreció la talla para su subasta en la Feria de Arte y Antigüedades de Nueva York por 350.000 euros. Afortunadamente, la obra no llegó a salir de España y fue recuperada tras ser entregada a los agentes encargados de la investigación. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que el principal acusado sea condenado al pago de una multa de 9.900 euros y pide otra de 8.100 para el propietario de la galería de arte.

