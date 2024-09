Investigan la muerte de una niña atendida en el Hospital de Figueres (Girona)

El juzgado de instrucción y primera instancia 8 de Figueres (Girona) en funciones de guardia ha abierto una investigación por la muerte de una menor atendida en el Hospital de Figueres, y las diligencias previas no se dirigen por ahora contra ninguna persona ni entidad. Según ha informado el TSJC en un comunicado, los padres denunciaron el miércoles la muerte de su hija en el hospital la noche anterior, unos hechos de los que el juzgado no tenía conocimiento porque no era una muerte judicial. Al recibir la denuncia, la jueza acordó abrir diligencias y pedir información clínica, y este jueves ordenó practicar la autopsia. El juzgado está pendiente de los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte. CATSALUT Fuentes de la Regió Sanitària de Girona del CatSalut han explicado a Europa Press que tienen constancia de la denuncia y que han hecho seguimiento del caso desde que ocurrió la muerte. El CatSalut está pendiente de las conclusiones de la autopsia, se ha puesto a disposición de la justicia y ha añadido que el caso está bajo investigación.

