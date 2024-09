Espadas defenderá ante Moreno el acuerdo parlamentario de 2018 en financiación, "base del modelo que Andalucía necesita"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha explicado que trasladará al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la reunión que mantendrán este lunes ambos dirigentes --en el marco de los encuentros que tendrá el mandatario con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios para informarles de su última reunión con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez--, un "planteamiento de defensa" del acuerdo parlamentario alcanzado en 2018 sobre financiación autonómica, "base del modelo de financiación que Andalucía necesita". A cuenta de su próxima cita con Moreno, el socialista ha recriminado en una entrevista en la Cadena Ser que esta reunión "llega tarde" y que ya en el mes de agosto se la solicitó "expresamente" para preparar lo que entendía que iba a ser una ronda de conversaciones, de negociaciones en relación con el nuevo modelo de financiación autonómica, mientras que el líder andaluz "prefirió el silencio". Espadas ha indicado por su parte que asiste a la reunión con "afán constructivo" y "un planteamiento de defensa de nuestro acuerdo parlamentario de 2018, que es donde radica, donde tiene ahora mismo su base el modelo de financiación que Andalucía necesita y en el que el Partido Popular, el Partido Socialista estuvimos de acuerdo y que habría que actualizar y defender". En este sentido, ha adelantado que compartirá con el líder andaluz la "oportunidad" que brinda el momento actual de conseguir cerrar un "modelo de financiación justa", que pasa porque haya "voluntad política" para el acuerdo. En sus palabras, la hay por parte del Gobierno de España. "Espero que esa voluntad de acuerdo la haya también por parte de Moreno Bonilla, no se trata de seguir confrontando por todo", ha señalado Espadas, que ha vuelto a achacar a Moreno que ofreciera a Sánchez "un argumentario de su partido", en lugar de la defensa de "los intereses de los andaluces". En relación con la falta de recursos, el líder socialista ha asegurado que más recursos, como el presidente del Gobierno "dijo al señor Moreno Bonilla, va a haber, porque si no, no puede haber nuevo modelo". "Más recursos significa determinar si esos recursos de verdad son capaces de blindar la sanidad, la educación y la dependencia", ha señalado. Finalmente, ha resaltado que no podemos "detraer recursos" de esa bolsa de la financiación común por parte de comunidades autónomas que quieran hacer "competencia desleal" a otras en sus tributos propios. "Y me refiero claramente a que Moreno Bonilla en ese acuerdo quiere y debe pedir más recursos para Andalucía, pero estar dispuesto a no rebajar impuestos a los más ricos de Andalucía para acabar deteriorando sanidad, educación y dependencia que necesitan esos recursos que él quiere ahorrarles en este caso a esas rentas altas", ha remachado. REUNIÓN CON INMA NIETO Por su parte, en una entrevista en el mismo medio, la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha afirmado que trasladará en su reunión con Moreno "nuestro absoluto rechazo al papel que está jugando en el debate que se ha abierto, porque Andalucía está por encima de los intereses electorales del Partido Popular, y ser la comparsa de Feijóo y de Ayuso es despreciar las necesidades que tiene nuestra tierra y nuestra gente". Nieto ha incidido en que Moreno es "el único presidente que tiene una propuesta concreta que aportar", a cuenta del acuerdo parlamentario de 2018, pero que "no la pone encima de la mesa porque él mismo la está incumpliendo a diario, rebajando los impuestos a los ricos". "Nosotras, tal y como se llegó al acuerdo en 2018, la seguimos defendiendo porque se basa en la justicia, en la redistribución de los recursos, poniendo a las personas por encima de los territorios", ha señalado. De otro lado, la portavoz ha añadido que "nos parece absolutamente cínico en términos políticos que acuse a otros de utilizar mecanismos como la bilateralidad, que Andalucía la tiene en su propio estatuto, y que acuse al Gobierno de España de fomentar una desigualdad" que, según Nieto, "en Andalucía generan las políticas del Partido Popular que está aplicando Moreno Bonilla de regalos fiscales a los ricos, mientras que los servicios públicos se deterioran, y cada vez más personas tienen que abonar lo que antes era una parte de esos servicios de los que se hacía cargo en exclusiva la Junta de Andalucía". Asimismo, la portavoz ha añadido que "nos parece una temeridad y una irresponsabilidad rechazar las medidas que se están proponiendo por parte del Estado para aliviar la situación económica de las comunidades autónomas, hasta tanto haya un nuevo modelo de financiación". Por tanto, "si llevamos propuestas concretas, vamos a pedir rectificaciones inmediatas, y que deje de intoxicar, de utilizar bulos, de utilizar invenciones, y pongan sobre la mesa argumentos reales que sirvan para salir de esta situación". ENCUENTROS EN EL PALACIO DE SAN TELMO En concreto, Moreno se reunirá con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios en Andalucía para informarles de los asuntos tratados en la reunión que mantuvo el viernes con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Las reuniones se desarrollarán este lunes en el Palacio de San Telmo y se producirán de menor a mayor, de manera que se iniciarán a las 9,30 horas con el portavoz de Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, seguido de la portavoz del Grupo por Andalucía, Inma Nieto; del portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira; del presidente del Grupo del PSOE-A, Juan Espadas, y del portavoz del Grupo del PP-A, Toni Martín.

