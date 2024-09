Junqueras lanza su candidatura a liderar ERC y defiende poner fin a "órganos paralelos"

El expresidente de ERC Oriol Junqueras ha presentado este sábado su candidatura para volver a liderar el partido en el congreso del 30 de noviembre, y ha defendido poner fin a los "órganos paralelos" internos que, en sus palabras, les han llevado a la situación actual. La presentación se ha hecho en el teatro La Passió de Olesa de Montserrat (Barcelona), un espacio con aforo para unas 1.500 personas, desde donde ha criticado la "estructura B" organizada dentro del partido y que impulsó controvertidas campañas de comunicación, como los carteles contra los Maragall. La candidatura 'Militància Decidim' es una de las cuatro que se disputan la dirección de ERC: las otras son una cercana a la actual secretaria general, Marta Rovira, y otras dos son listas críticas con la estrategia de pactos del partido en los últimos años. Junqueras ha afirmado que tiene el apoyo del 60% de alcaldes de ERC, y ha situado a la líder de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, como figura para ocupar la secretaría general del partido tras el congreso. "ESTRUCTURA B" Sobre la 'estructura B', Junqueras ha condenado que en 2018 algunos miembros del partido organizaron presuntamente un grupo en la aplicación de mensajería Signal para tomar decisiones al margen de la presidencia que él mismo ocupaba y al margen de la ejecutiva y del Consell de ERC, los dos principales órganos directivos. Ha dicho textualmente que la 'estructura B' se dedicó a pegar carteles contra el Alzheimer, ir contra militantes, o a pegar carteles con mensajes como 'Púdrete en la cárcel'. "Esa gente que hizo eso traicionó nuestros principios", ha criticado, y ha añadido textualmente que hubo gente que reivindicaba acciones paralelas desde la sala de prensa de ERC mientras que, a su juicio, hacía pasar vergüenza a los militantes republicanos. CONVERTIRLO EN "MOTOR DE CAMBIO" Ha reiterado que muchos militantes sienten indignación por las acciones de la 'estructura B', pero ha defendido "convertirlo en un motor de cambio" para renovar la dirección del partido. También ha pedido a los militantes que se comprometan a "nunca coser ninguna herida" que antes no hayan limpiado: "Nadie tiene derecho a pedir que aquello que nos avergüenza no ha pasado". Respecto al funcionamiento interno del partido, Junqueras ha propuesto dar más peso a los municipios y "empoderar a la militancia". OTROS "NUNCA" HAN PEGADO CARTELES "No nos dejaremos aleccionar por aquellos que nunca han ido a pegar carteles y a despegarlos", ha asegurado, y ha agradecido a los militantes que desde hace décadas militan en el partido y han tenido que levantar en otras ocasiones el proyecto. Con ello, ha subrayado la necesidad de "dignificar" el Consell y la Ejecutiva de ERC, y ha dicho que su candidatura quiere ser "garantía de limpieza" y de voluntad de coser la militancia y la organización. REGISTRARON CONSELLERIAS DE ERC, NO EL PALAU Al final de su discurso, Junqueras ha reafirmado el objetivo de la independencia de Catalunya con nuevas mayorías y ha defendido que la independencia, textualmente, no solo se gana en votos, sino que se debe "proclamar y defender con el ejercicio de todos los derechos democráticos". También ha expresado que, en sus palabras, la gente de ERC fue quien promovió el 1-O, y ha puesto como ejemplo que la Guardia Civil fuera a registrar el 20 de septiembre de 2017 las consellerias de ERC y no el Palau de la Generalitat o la Conselleria de Presidencia. OTROS DISCURSOS Y ASISTENTES En el acto también han participado el exconseller y Raül Romeva; la eurodiputada Diana Riba; la senadora Laura Castel; la concejala en Olot (Girona) Laila El Gamouchi; el alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, y el exconseller Bernat Solé, entre otros. También han estado entre el público el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, o el exconseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, entre otros. Los asistentes han gritado lemas a favor de la independencia de Catalunya u otros como 'Oriol president', con banderas independentistas del público.

Compartir nota: Guardar Nuevo