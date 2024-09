PSOE C-LM celebrará el 18 y 19 de enero su Congreso Regional y no concibe otra opción que Page siga al frente

El PSOE de Castilla-La Mancha celebrará su XIII Congreso Regional los días 18 y 19 de enero, previsiblemente en Toledo, tal y como ha aprobado por aclamación este sábado el Comité Regional del PSOE, durante el que los socialistas han trasladado de forma unánime al actual secretario general, Emiliano García-Page, que no conciben "otra opción que la suya" al frente de la Secretaría General. Así lo ha adelantado la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, en declaraciones a los medios de comunicación durante la celebración del Comité Regional en la capital regional, presidido por el presidente regional y secretario general de los socialistas castellanomanchegos y al que han asistido más de 400 personas. Preguntada sobre la posible candidatura de García-Page, Maestre ha señalado que el socialista "ha sido muy prudente y no se ha pronunciado" durante el cónclave, aunque ha admitido que desde el PSOE regional intuyen "que el presidente podría estar en condiciones de dar el paso". Sobre la posibilidad de que, no obstante, hubiera más candidaturas a la Secretaría Regional del PSOE, Maestre ha sido clara al afirmar que no está en sus previsiones "ahora mismo", aunque si sucediera lo aceptarían "con el mayor de los respetos". (Habrá ampliación)

