PNV defiende que Pradales demuestra liderazgo en la defensa de los intereses vascos y del autogobierno

El PNV ha defendido que el lehendakari, Imanol Pradales, ha demostrado su liderazgo en la defensa de los intereses vascos y del autogobierno durante la reunión de este pasado viernes con el presidente Pedro Sánchez, mientras que EH Bildu ha exigido al jefe del Ejecutivo vasco que "se moje" y aborde ya el debate de nuevo estatus. Por su parte, el PSE-EE ha rechazado se pueda recoger en un nuevo Estatuto "la nación como sujeto político capaz de independizarse del Estado". El PP, por su parte, ha reprochado a Pradales que planteara a Sánchez reivindicaciones "nacionalistas" y cree que, con el nuevo estatus, solo se pretende "dar satisfacción a las ansias indenpendentistas". En el debate del 'Parlamento en las ondas' de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha recordado que ayer se produjo la segunda reunión entre el lehendakari y Pedro Sánchez en dos meses, algo que considera positivo, dentro de la "normalidad" de dos Gobiernos que tienen unos acuerdos firmados y unos compromisos adquiridos, y que se reúnen para analizar cómo avanzar su cumplimiento, pero sobre todo para "preparar lo que va a suceder en los próximos meses". El dirigente jeltzale ha recordado que la Comisión Bilateral Permanente se reunirá el próximo mes para abordar las transferencias y, tal como ayer afirmó Pradales, ha dicho que se trata de "imprimir una marcha más" al traspaso de competencias. Además, ha señalado que en el encuentro en Moncloa no solo se habló de acelerar transferencias y de cumplir el Estatuto, sino también de la llegada del TAV a Euskadi, las garantías para el Concierto Económico o "las olas antidemocráticas que en este momento están recorriendo Europa y que también desafortunadamente afectan a Euskadi". "Vemos en el lehendakari con claridad que es un líder que va a defender los intereses de Euskadi allá donde estén en juego, que va a presionar al resto de líderes que tengan algo que decir sobre el futuro del autogobierno de Euskadi y sobre las cosas que incumben a las personas de Euskadi", ha manifestado. DEBATE DE NUEVO ESTATUS La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha señalado que Imanol Pradales y Pedro Sánchez hablaron de transferencias pendientes 45 años después de la aprobación del Estatuto, de un calendario para los traspasos y de la misma metodología que se ha desarrollado hasta el momento. "Creo que esto ya lo hemos vivido", ha indicado, para llamar a abordar el debate de la legislatura, "que es el del nuevo estatus". En este asunto, ha destacado que el PSE-EE esta misma semana "casi ha llamado al orden a la consejera de Gobernanza (María Ubarretxena) cuando hablaba de la necesidad de abordar la discusión sobre el nuevo estatus" y ha censurado las declaraciones del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, "en el mismo sentido, casi deslegitimando otras mayorías que puedan darse en el Parlamento". "Necesitamos un liderazgo claro. Los miembros del Gobierno y el lehendakari no vierten opiniones a título personal. Son miembros de un partido político, no son técnicos ni meros gestores, son líderes políticos, y lo que necesitamos es que lo ejerciten, que marquen liderazgos claros, se mojen y que lideren esos procesos", ha añadido. La representante de la formación soberanista ha afirmado que, "aunque algunas veces sea difícil por las presiones que puedan ejercer los socios de Gobierno, es necesario tener un proyecto de país claro y marcar el camino con claridad". "Pedimos a Prtadales el debate sobre el nuevo estatus y que ejerza ese liderazgo", ha reiterado. Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Adrián Fernández ha subrayado que, "con lo gobiernos socialistas es cuando más transferencias se han realizado al País Vasco, y a Euskadi y a la ciudadanía vasca les va mejor" cuando gobierna el PSOE. En este sentido, ha enfatizado que el compromiso de Pedro Sánchez y del PSE-EE "es claro", y ha recordado que ya hay cita en octubre para la Comisión Bilateral con el fin de seguir avanzando en las transferencias. "Estamos al 100% comprometidos", ha precisado. También cree que el TAV es "un asunto absolutamente fundamental" y considera "muy importante" el compromiso del presidente del Gobierno "de acelerar todos los trámites". El dirigente del PSE-EE ha calificado de "muy positivo" que el lehendakari apostara por garantizar la estabilidad del Ejecutivo del Estado. "Creo que hay que pedir un plus de responsabilidad a los socios de investidura, también a la oposición", ha dicho. Fernández ha querido aclarar, además, que un nuevo Estatuto "no es un nuevo estatus" y ha advertido de que "una mentira, por mucho que se repita mil veces, no es verdad". "El reconocimiento nacional de Euskadi ya se garantiza tanto en el artículo 2 de la Constitución Española como en el artículo 1 el Estatuto de Gernika. Si entendemos la nación en términos culturales, nosotros vamos a estar ahí. Si entendemos la nación como un sujeto político capaz de independizarse del Estado español, no nos van a encontrar ahí", ha insistido, En respuesta, Nerea Kortajarena le ha dicho que "el reconocimiento de la nación trae consigo explícitamente unos derechos jurídicos, y es uno de los elementos fundamentales en esta discusión". También se ha preguntado "cuál es el proyecto de país que comparten" jeltzales y socialistas. "LA DEBILIDAD DE SÁNCHEZ" La portavoz parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha subrayado que "el momento de debilidad en el que está Pedro Sánchez es aprovechado por los partidos que le apoyan, en este caso el PNV". En esta línea, ha dicho que "da la sensación" de que, cuando el lehendakari ha mantenido las dos reuniones con Sánchez, "tratan más cuestiones que tienen que ver con la agenda propia de los nacionalistas", y ha recordado que "lo que ha trascendido es el tema de las transferencias pendientes", cuando "el grueso" de ellas se traspasaron, según ha afirmado, en el periodo 1994-2011. Garrido ha explicitado que, a esa lista de materias pendientes, se han sumado nuevas, "algunas de dudosa puesta en marcha porque le corresponden al Estado por ser de interés general". Por ello, ha mantenido que, cuando el PNV habla de a "agenda vasca", en realidad se refiere a "la de los nacionalistas, porque, si tanto se preocupara por la Y vasca, ya sería una realidad". Por ello, ha emplazado a los jeltzales a que "se ocupe de la agenda real de la ciudadanía vasca, que tiene que ver con problemas reales", y no como ha defendido Imanol Pradales, del "reconocimiento nacional de Euskadi". "El tema del nuevo estatus lo han puesto otra vez encima de la mesa. Lo tenían un poco escondido en campaña porque no les interesaba del todo sacarlo", ha reprochado. La dirigente del PP cree que el nuevo estatus no se quiere para "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos vascos y resolver los problemas reales que tienen", sino "para dar satisfacción a las ansias independentistas, excluyentes e identitarias de los nacionalistas". "Muchas comunidades autónomas han cambiado los estatutos de autonomía, pero dentro de la legalidad vigente y con el consenso debido", ha resaltado. Por último, la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha apuntado que la "debilidad" del Gobierno es aprovechada por comunidades que, como Euskadi, tienen "un ansia desesperadamente independentista", y ha dicho que Imanol Pradales fue a Madrid a "reclamar qué hay de lo mío", en un momento en el que Pedro Sánchez está dispuesto a "ceder lo que haga falta" con tal de seguir en el poder. Además, cree que el PNV quiere más transferencias "para beneficio propio" y ha coincidido en que "más autogobierno es más bienestar, pero para los políticos que están gobernando".

