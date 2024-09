El líder del PSOE gallego ratifica que se presentará a la reelección en el próximo Congreso

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha ratificado este jueves que se presentará al próximo Congreso ordinario que la formación celebrará en el primer trimestre de 2025 y de cara al que el partido ha iniciado su rearme ideológico con la puesta en marcha de unas jornadas de debate y una nueva imagen con el lema 'Socialistas con raíz'. "Yo cuando me presenté hace cuatro meses --al congreso extraordinario-- dije que iba con una vocación de permanencia", ha dicho para señalar que ahora la decisión volverá a estar en las manos de las y los socialistas en Galicia, que son los que tienen que decidir". Besteiro ha confirmado su intención de revalidar el liderazgo del partido este jueves en un desayuno informativo ofrecido este jueves en Santiago de Compostela, en el que ha reivindicado a su formación como la "verdadera referencia de la izquierda para el 50% de la población" y ha avanzado que, de cara a esta etapa, el PSdeG tomará como referencia el modelo de proximidad de sus alcaldías frente a un Gobierno de Rueda "más atento a los problemas que le traslada Feijóo desde Madrid" que a los que "de verdad" afectan e importan a la ciudadanía. Besteiro, que esta semana reunió en Santiago de Compostela a todos los alcaldes socialistas para exhibir el poder local de la formación, ha señalado que quiere trasladar esa política de proximidad que representan las administraciones locales al ámbito autonómico "con ambición" y defendiendo las políticas progresistas, transformadoras y feministas. En su intervención y en relación a la financiación de las administraciones, ha defendido un nuevo modelo en la senda iniciada por el Gobierno central, "el que más fondos trasladó a los ayuntamientos y autonomías", para atender las necesidades específicas de cada territorio. A este respecto, ha insistido en que parámetros como la despoblación, el envejecimiento y la dispersión de la población "condicionan la prestación de los servicios". Además, ha subrayado que la financiación debe responder al nivel de competencias que asumen. "No tenemos pero queremos tener, porque esa es la apuesta por el autogobierno que también defiende el Partido Socialista", ha apuntado. Por otra parte, ha apelado a la corresponsabilidad fiscal y ha invitado a "poner fin a la hipocresía del PP", que bonifica impuestos en las comunidades al tiempo que le reclama mayor financiación al Estado. Dentro de esas contradicciones, también ha citado la posición de un PP que se opone "radicalmente" a la condonación de la deuda de las autonomías. Besteiro ha censurado que los populares, mientras emplean la financiación autonómica como ariete contra el Gobierno, ignoren la financiación local y las competencias impropias que asumen los ayuntamientos, o las subidas de tasas como la de Sogama, que "va dirigida a penalizar a toda la ciudadanía sin discusión de ningún tipo". JORNADAS DE DEBATE Frente a este panorama, ha señalado que su formación construirá y tejerá un nuevo horizonte. En este sentido, una de las iniciativas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses para reforzar el proyecto es el ciclo de debates 'Diálogos con raíz', que contarán con la participación de expertos de diferentes ámbitos y que la formación abre a la sociedad. La primera de las jornadas, centrada en el reto demográfico, se celebrará el sábado en Celanova (Ourense). La seguirán otros encuentros sectoriales en los que se abordarán cuestiones como la transición energética, la financiación autonómica y local, la igualdad, la sanidad, la dependencia y el resto de los servicios públicos. Con estos encuentros, intercalados con el trabajo en el programa político del Congreso Federal, el PSdeG aspira a construir un proyecto político plural y enriquecer el documento marco que saldrá del congreso y que marcará la acción del partido para los próximos años. "Si realmente se quiere que sea una ponencia participativa, su elaboración tiene que venir abonada de este trabajo ideológico y de contenidos previo", ha dicho para señalar que se trata de contenidos que se materializarán en el documento que irá debate al máximo órgano de decisión del partido. En cuanto a la nueva imagen que acompañará al partido en este proceso, los socialistas han destacado que incorporan, además del tradicional color rojo asociado a las políticas progresistas, el azul como referencia a la relación del PSdeG con el territorio, al proyecto galleguista, pero también el violeta como símbolo de la tradición feminista del partido. OPOSICIÓN INTERNA En el acto, además, preguntado sobre si prevé que otros candidatos se presenten al congreso que los socialistas gallegos celebrarán en el primer trimestre de 2025 para elegir a su dirección, ha sostenido que "puede haberla o no", toda vez que así lo permiten las primarias, y que sería "lo normal". "Lo que es normal es normal, para nosotros es normal esa discusión, puede haberla o no y forma parte de la libertad", ha sostenido para incidir en que responde a la "sana normalidad del Partido Socialista desde que tiene un proceso de primarias".

Compartir nota: Guardar Nuevo