Compromís denuncia que Flores Juberías (Vox) queda finalista en un certamen de relatos sobre igualdad

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha denunciado que el actual diputado nacional de Vox y que fuera cabeza de lista de esta formación a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, condenado en 2002 por violencia familiar contra su exmujer, ha quedado finalista en el certamen de relatos Beatriu Civera del consistorio sobre igualdad. Según Compromís, el relato de Flores Juberías se incluye en el libro editado por la Concejalía de Igualdad, dirigida por la concejala Rocío Gil, que reúne los textos ganadores, con el de todos los finalistas, cinco en cada una de las dos categorías. La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha afirmado que es "muy grave" que la alcaldesa, María José Catalá, "publique, en un certamen de relatos sobre igualdad, un texto de un reconocido diputado de Vox condenado por maltrato a su mujer". "Es la máxima vergüenza a la que se nos podría someter a las valencianas. La insensibilidad, el cinismo y el menosprecio que Catalá demuestra repetidamente en un asunto tan serio como la igualdad de género es intolerable y un auténtico escándalo", ha añadido Robles. PARAR LA EDICIÓN Compromís ha pedido a la primera edil que pare la edición de este libro que se publica para el día del acto de entrega de los premios, una petición que también ha formulado el PSPV en el consistorio. Así, Papi Robles ha exigido que "no se use dinero público para blanquear a un maltratador". "Es una operación de burla para desacreditar estos premios que destacan valores como el feminismo y la superación de los estereotipos de género", ha añadido la portavoz de Compromís. Este grupo municipal ha reclamado también acceso a "las bases de los premios, a las actas del jurado y al expediente para conocer los detalles que han llevado a Catalá a premiar al diputado de Vox, el partido ultra con el que gobierna en el Ayuntamiento". Compromís ha expuesto que "Vox se ha declarado en numerosas ocasiones negacionista de la violencia de género, al tiempo que ha indicado que ha sido el teniente alcalde de Vox en el consistorio de la capital valenciana, Juanma Badenas, "quien ha eliminado de los estatutos de València Activa la promoción de la igualdad en el empleo" y el que "celebró públicamente cantando el 'Viva España' que se rompiera el consenso en el pleno del Ayuntamiento sobre el 8 de marzo". También desde el PSPV su portavoz, Borja Sanjuán, ha exigido a Catalá que no publique el libro de Flores y ha anunciado así lo solicitará en la Junta de Gobierno de este viernes. Además, reclama el cese de sus competencias en materia de Igualdad de Rocío Gil. "ENÉSIMA BURLA" "Esta es la enésima burla y provocación que María José Catalá permite a la extrema derecha contra las mujeres y, en específico, contra las víctimas de violencia machista", ha denunciado Sanjuán y ha señalado que una primera edil "permita que en unos premios de Igualdad se premie no solamente a un maltratador, sino a una persona que niega la violencia machista y que además dedica su día a día político a luchar contra los derechos de las mujeres, le hace indigna del cargo que ostenta". Sanjuán ha lamentado que además la concejala de Igualdad "supiera el resultado de la deliberación como presidenta del jurado y no dijera absolutamente nada". "Esperamos que Catalá y Gil pidan perdón públicamente por consentir esta burla hacia las víctimas de violencia de género y por la cobardía que tienen frente a estos ultras a los que están permitiendo marcar el relato y los hechos en esta ciudad contra las mujeres", ha recalcado. Así, ha advertido de que el Ayuntamiento de València "no puede decir a las mujeres que quiere que se sientan libres y seguras mientras promociona a las personas que niegan la violencia que las discrimina y que las asesina". "Si María José Catalá estuviera a la altura de su cargo habría expulsado hace ya tiempo a la extrema derecha del gobierno de la ciudad, pero ahora además le quitaría las competencias de Igualdad a Rocío Gil", ha concluido. BASES DE 2017 Ante estas críticas, fuentes municipales señalan que, de acuerdo con las bases establecidas, el jurado de los premios Beatriu Civera está compuesto por cuatro miembros "respetando criterios de paridad y diversidad, entre los que había investigadoras, periodistas, lingüistas y escritores". Es, por tanto, recalcan, "un jurado independiente". Además recuerdan que todas las obras se presentaban bajo pseudónimo y, por tanto, el jurado "desconocía la identidad de los autores". "Como marcan las bases desde 2017, en el certamen se valora, de forma anónima, la calidad de las obras", señalan las mismas fuentes, que añaden que se va a estudiar jurídicamente "todos los escenarios sobre la publicación del texto, teniendo en cuenta las bases convocadas por el anterior equipo de gobierno".

Compartir nota: Guardar Nuevo