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Expertos analizarán los retos jurídicos en los mundiales de fútbol y juegos olímpicos

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Logroño, 25 mar (EFE).- Expertos nacionales e internacionales analizarán los grandes retos jurídicos del deporte profesional, con especial atención a los mundiales de fútbol y a los juegos olímpicos; así como los conflictos entre clubes y federaciones, la irrupción de la inteligencia artificial, la violencia deportiva y los nuevos modelos de financiación del sector.

Estos temas se tratarán en el I Congreso Internacional de Derecho Deportivo, organizado, del 8 al 10 de abril próximos, por el Grupo de Investigación en Derecho Deportivo (DDEPOR) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

En este congreso, que se celebrará en la modalidad de en línea, participarán expertos de la FIFA, de la Real Federación Española de Fútbol y de la Agencia Estatal Antidopaje, entre otras instituciones de referencia, ha detallado UNIR en una nota.

Ha explicado que el derecho deportivo se consolida como disciplina en expansión ante la creciente complejidad del deporte moderno, desde arbitrajes, contratos y dopaje hasta comercio internacional y derechos de imagen; y la necesidad de profesionales especializados.

En este contexto, este congreso nace como "un foro imprescindible para el análisis riguroso, el debate crítico y la generación de conocimiento científico de alto impacto", ha subrayado.

El programa incluye mesas redondas sobre 'Luces y sombras en el deporte profesional', 'Dilemas jurídicos disciplinarios en el deporte', 'Cultura de cumplimiento normativo en entidades deportivas', 'Adaptación del deporte a tiempos digitales', 'Conflictos laborales del deporte profesional' y 'Perspectivas modernas del deporte'.

El director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, Carlos Peralta, pronunciará una conferencia plenaria sobre 'El nuevo marco normativo con la entrada en vigor del Código Mundial Antidopaje 2027'.

Además, intervendrá el director legal y cumplimiento de la FIFA, Emilio García Silvero, quien se referirá en su charla a 'El TAS: retos actuales a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea'.

Otro de los conferenciantes será el presidente de la Asociación de Abogados Deportivos de México, Ricardo Galicia. EFE

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