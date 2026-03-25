El Congreso debate el reconocimiento de la labor de las tropas españolas en el exterior, tras la salida de Irak

Un contingente de unos 300 efectivos militares españoles que permanecían desplegados en Irak regresó recientemente al país tras una evacuación derivada de la inestabilidad creciente en Oriente Próximo. La salida se produjo debido al aumento de los ataques de Irán en respuesta a operaciones previas de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, según informó Europa Press. El debate sobre el reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas en escenarios internacionales se realiza en el Congreso de los Diputados, en un contexto donde la seguridad regional y el compromiso internacional de España se ven especialmente cuestionados por el deterioro de la situación en esa área geopolítica.

De acuerdo con Europa Press, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja analizará este miércoles una proposición no de ley planteada por el PSOE para que el Congreso agradezca y reconozca la actuación profesional de los militares españoles desplazados en misiones fuera del territorio nacional. Los socialistas subrayan que el despliegue en operaciones internacionales y de emergencia requiere de un esfuerzo constante y permanente, puesto que los efectivos se mantienen activos en misiones las 24 horas del día y durante toda la semana.

Según el texto de la propuesta, publicado por Europa Press, las Fuerzas Armadas españolas participan en acciones militares en distintos entornos bajo mandatos de la OTAN, la Unión Europea y las Naciones Unidas. El mandato contempla que la Cámara transmita a la sociedad las actuaciones en el exterior y la contribución que realizan tanto para la seguridad del país como para la de los aliados, dentro de una coyuntura internacional caracterizada por su volatilidad y complejidad.

Actualmente, más de 3.000 efectivos se encuentran repartidos en diversas misiones fuera de España. El despliegue más numeroso se concentra en la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en la que cerca de 670 soldados españoles colaboran en labores de estabilización. Cuando la situación en Irak se agravó, los 300 militares evacuados estaban integrados tanto en la coalición internacional contra Estado Islámico, liderada por Estados Unidos bajo la operación Inherent Resolve, como en la misión de la OTAN en ese país (NMI). Tras la evacuación, las tropas se trasladaron primero a la Base Aérea turca de Incirlik y de ahí viajaron hasta España.

Europa Press detalló que, pese a esta operación de retorno, otros 150 militares españoles continúan operando desde la base de Incirlik, situada en la ciudad turca de Adana, desde donde gestionan una batería antimisiles Patriot. Hasta el momento no existe decisión sobre su eventual evacuación, a pesar de que el contexto en Oriente Próximo sigue mostrando signos de inestabilidad severa.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que la evacuación de los efectivos en Irak resultó "muy complicada" y solo pudo llevarse a cabo tras una estrecha coordinación con los socios de la OTAN. Indicó que la Alianza Atlántica modificó el mandato de la NMI tras el agravamiento del conflicto bélico en la zona. Al ser consultada sobre la posible continuidad de la misión, la ministra adoptó una posición de cautela y señaló: "Vamos a ver qué pasa".

Por otro lado, la situación de los 'cascos azules' españoles en Líbano, quienes forman parte de la misión FINUL de la ONU, no tiene previsto alterarse. Europa Press indica que la posible evacuación de estos efectivos no se contempla por ahora, ya que cualquier decisión sobre ese movimiento corresponde a Naciones Unidas y depende de criterios internacionales de seguridad.

El PSOE, en su proposición no de ley, argumenta que misiones y operaciones en el exterior encarnan la política exterior y la responsabilidad internacional de España, contribuyendo a un entorno de paz y estabilidad regido por normas multilaterales y amparado en valores y principios reconocidos. El texto resalta el papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la defensa nacional y en la prevención de conflictos, bajo marcos como la Directiva de Defensa nacional y la Carta de Naciones Unidas.

La iniciativa planteada a la Comisión de Defensa pide, además, que la labor y la entrega de los militares españoles en el exterior sea difundida y conocida entre la ciudadanía, con el objetivo de dar mayor visibilidad a los riesgos y sacrificios implicados en estas misiones. Según consignó Europa Press, los socialistas recalcan la importancia de informar y reconocer públicamente la actuación de los militares para fortalecer el vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.