Diez comunidades en aviso por viento, oleaje, lluvia y nieve, con dos en nivel naranja

Madrid, 25 mar (EFE).- Diez comunidades autónomas están hoy en aviso por viento, oleaje, lluvia y nieve, de las cuales dos se encuentran en nivel naranja (riesgo importante); se trata de Cataluña, por olas de hasta 10 metros además de rachas de hasta 120 kilómetros por hora, y Castellón (Comunidad Valenciana) por vientos muy fuertes.

En nivel naranja por peligro importante está Cataluña, en concreto la zona del litoral sur y prelitoral sur de Tarragona, ante la previsión de rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora, que podrán llegar hasta los 120 kilómetros por hora.

Asimismo, se prevén rachas de igual intensidad en el interior norte de Castellón (Comunidad Valenciana); también en el litoral norte de la provincia, en alerta naranja, soplarán muy fuertes y podrán superar los 90 kilómetros por hora.

También está en aviso naranja el litoral sur de Tarragona aunque por fenómenos costeros, junto con el Ampurdán (Girona), ante la previsión de olas de hasta 10 metros.

Se suman por riesgo de fenómenos costeros, aunque en nivel amarillo (peligro bajo), el litoral gaditano y el Estrecho de Cádiz (Andalucía), Asturias, Cantabria, toda la costa gallega y la vasca.

También están en dicho nivel de riesgo, aunque por viento, las tres provincias aragonesas, con rachas de entre 70-90 kilómetros por hora, y por nieve, el Pirineo navarro, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Asimismo, están en aviso amarillo, aunque por lluvias, las islas canarias de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife a causa de la inestabilidad asociada a los restos de la borrasca Therese.

En el Cantábrico los restos de un frente frío dejarán precipitaciones débiles o moderadas.

A últimas horas de la jornada podrían ser en forma de nieve a partir de los 1.000 metros en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. EFE