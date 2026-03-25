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Gran Canaria sigue en emergencia; Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera, en alerta

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Las Palmas de Gran Canaria, 25 mar (EFE).- Gran Canaria amanece este miércoles de nuevo en situación de emergencia por inundaciones y cuatro islas más se encuentran en alerta: Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera, según la última actualización publicada esta madrugada por la Dirección General de Emergencias de Canarias.

Ello implica que el riesgo se ha rebajado dos grados en Tenerife, que anoche también se declaró en emergencia por los fuertes aguaceros que se produjeron desde las 21.00 de la noche en el norte de la isla, sobre todo en el entorno de Tacoronte.

En cambio, Lanzarote y Fuerteventura siguen sin ningún aviso activado, solo bajo una declaración de prealerta.

El Gobierno de Canarias recuerda que "a lo largo de este miércoles 25, las islas estarán muy cerca del centro de la borrasca, lo que implica que las precipitaciones van a ser desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes".

"Se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, y en el este y sur de Gran Canaria, donde la actividad convectiva está produciendo lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua", apunta.

Además, hay desbordes de presas en Gran Canaria e inundaciones significativas dispersas y en Tenerife y Gran Canaria.

La Agencia Estatal de Meoteorología también ha rebajado sus avisos de peligro por lluvias.

Ya no está en vigor el aviso rojo (peligro extremo) que se activó en las últimas horas del martes en la isla de Tenerife y el aviso naranja (peligro importante) que se había anunciado para este miércoles en La Palma ha pasado a ser de nivel amarillo (riesgo).

En este momento, solo hay avisos activos por lluvias en Canarias, todos amarillos, en el norte de Tenerife y en todo el territorio de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Se espera que en esas tres islas descarguen más de 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora, con tormentas ocasionales.

Desde anoche, está activada la Unidad Militar de Emergencias en Tenerife, para colaborar en las múltiples incidencias que ha sufrido el norte de la isla. EFE

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