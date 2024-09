MÉS reprocha al PP "priorizar" el acuerdo con Vox por no bloquear la reforma de la Ley de Corridas de Toros

MÉS per Mallorca ha criticado que el PP haya "priorizado" el acuerdo con Vox, por no haber apoyado el bloqueo de la tramitación de la reforma de la Ley de las Corridas de Toros hasta que compareciera la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), María del Mar Pulido. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha considerado que es un "error" e indica las "prioridades" del PP, al haber no haber escuchado a la responsable de la OBIA antes de que se constituyera la ponencia que debe redactar el cambio normativo que posibilitará la entrada de menores a las corridas de toros. En ese sentido, ha señalado que esta decisión busca "contentar a sus socios intermitentes" pese a la "teleruptura" del acuerdo de gobierno que mantenían PP y Vox. Apesteguia ha recriminado al Grupo Popular su intención de cambiar una ley para que los niños puedan asistir a un espectáculo "violento" y donde se "asesinan animales", por lo que, a su modo de ver, esto "no sirve al interés del conjunto de la sociedad". Preguntado por la proposición no de ley (PNL) de Vox para reclamar el cierre de los centros de acogida de migrantes, ha apuntado que tendrá más posibilidades de aprobarse si se debate simultáneamente con el techo de gasto, por lo que ha alegado que "incapaz" de saber qué votará el PP al respecto. Desde MÉS ha afirmado que defienden el derecho a tratar de manera "digna" a cada persona y el "acompañamiento humano" de los migrantes. Asimismo, ha argumentado que estas "migraciones masivas" obeceden a "dinámicas del capitalismo de explotación de recursos" y ha recalcado que las expulsiones masivas de migrantes están prohibidas por los tratados internacionales que ha firmado el Estado español. Acerca del informe del Consell Consultiu sobre la compra de las mascarillas del 'caso Koldo', Apesteguia ha pedido diferenciar prácticas administrativas que "no fuesen rigurosas" de "comportamientos ligados a la corrupción" y se ha mostrado partidario de poner los "mecanismos adecuados" para recuperar el dinero destinado a la trama y prevenir este tipo de situaciones.

