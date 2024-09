Albares dice a Vox que sus propuestas migratorias llevarían a conflictos con los países vecinos y ensalza a Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha advertido a Vox de que si se aplicaran las iniciativas que propugna para hacer frente a la migración irregular España estaría inmersa en conflictos con los países vecinos, al tiempo que ha aprovechado para ensalzar la colaboración de Marruecos en esta materia que ha quedado patente con los últimos acontecimientos en Ceuta. Albares ha respondido así en el Congreso de los Diputados a una interpelación formulada por el diputado de Vox Carlos Flores Juberías, quien ha enumerado toda una serie de medidas exitosas emprendidas por otros países europeos, algunos de ellos con gobiernos socialdemócratas, y animado al Gobierno a seguir sus pasos. "No hay más que observar esas políticas con una mirada desprejudiciada para poder observar cuáles funcionan y cuáles no", ha sostenido. Asimismo, Flores ha aprovechado para formular nuevamente algunas de las principales propuestas de su partido para frenar la llegada de inmigrantes, como la expulsión inmediata de quienes llegan de forma irregular así como de aquellos que delincan o la eliminación de ayudas a organizaciones de cooperación al desarrollo que contribuyan en último término a fomentar la inmigración ilegal. El ministro ha sostenido que de seguirse lo que Vox propugna, las políticas que viene desarrollando con éxito el Gobierno, como la cooperación en materia de seguridad con países como Mauritania, Senegal o Gambia, al igual que con Marruecos, así como el incremento de la cooperación al desarrollo, "no se habría llevado a cabo". "Nuestras fronteras serían mucho menos seguras y estaríamos en conflicto con nuestros principales vecinos", ha reivindicado Albares, que ha hecho especial hincapié en la colaboración de Marruecos con las fuerzas de seguridad españolas "protegiendo la frontera de Ceuta y Melilla". Así, ha resaltado que "gracias a la colaboración con Marruecos (...)se está impidiendo la entrada de miles de personas de manera irregular a España" y ha pedido al diputado de Vox que reconozca la labor que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad marroquíes. En este sentido, Flores ha dicho que se congratula "de la colaboración que al parecer está prestando la gendarmería marroquí en estos últimos días en la frontera de nuestras dos plazas de soberanía en África" pero se ha preguntado por cuál "es el precio de esa colaboración, porque Marruecos no da puntada sin hilo". El diputado de Vox ha sostenido que "Marruecos utiliza la migración como un arma de presión". "Cuando las cosas vienen mal dadas, se abre la espita y los inmigrantes llegan a la valla. Cuando las cosas vienen bien dadas, se cierra la espita y los inmigrantes son apaleados por la Policía marroquí antes de llegar a la valla", ha relatado, subrayando que se ha visto "con demasiada frecuencia".

