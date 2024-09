Greenpeace rechaza la actuación de Carboneras (Almería) y avisa de que El Algarrobico es aún "urbanizable"

La organización ecologista Greenpeace ha rechazado la actuación seguida por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para certificar que los suelos del paraje de El Algarrobico, en los que se levanta el hotel de Azata, sirva para dar cumplimiento a la sentencia que obliga a restaurar su protección ambiental, toda vez que ha avisado de que en la propia documentación remitida al TSJA por parte del Consistorio los terrenos figuran aún como "urbanizables". Para la entidad conservacionista, la actuación realizada por el Ayuntamiento de Carboneras mediante las certificaciones remitidas al alto tribunal andaluz durante este verano no suponen un cumplimiento de la sentencia para modificar el PGOU y devolver a su estado original la calificación de los suelos. "El Ayuntamiento de Carboneras lo único que ha hecho ha sido anotar la referencia de la sentencia, pero no ha hecho nada más", ha apuntado Greenpeace en su escrito, consultado por Europa Press, con el que contesta la providencia del TSJA en la que emplaza a las partes a pronunciarse sobre si el Ayuntamiento ha ejecutado el fallo. El colectivo conservacionista incide en que tanto El Algarrobico como el Canillar "siguen apareciendo como sectores urbanizables en el PGOU", ya que la consulta a planes urbanísticos y territoriales de Andalucía que se puede realizar a través de la sede electrónica municipal señala ambos sectores como "urbanizables en el PGOU". Del mismo modo, han recalcado que en la propia documentación aportada por el Ayuntamiento de Carboneras a partir de los diferentes requerimientos realizados durante los últimos meses y que se ha despachado a lo largo del verano "siguen apareciendo ambos sectores como urbanizables". En estos términos, desde Greenpeace se ha solicitado a la sala que acuerde que "el Ayuntamiento de Carboneras sigue sin dar cumplimiento a la sentencia objeto de esta ejecutoria". En su última providencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo daba por atendido el requerimiento hecho al Consistorio carbonero tras sus continuas peticiones para que certificara que había cumplido con el fallo judicial que le obliga a declarar no urbanizables los suelos pese a solicitar ciertas aclaraciones sobre varios documentos. En concreto, se interesa por conocer por qué el sector ST-2 correspondiente a El Canillar aparece aún como "suelo urbanizable vigente" el subapartado sobre usos, densidades y edificabilidades globales del PGOU vigente, ya modificado y rectificado, dentro uno de los artículos del capítulo II del planeamiento de Carboneras. De igual modo, no aprecia que exista una modificación y rectificación en relación al anexo de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras", referido al artículo sobre los usos de los suelos en cuestión. Pese a tales consideraciones, y a la espera de que se produzcan dichas aclaraciones, el tribunal ha acordado abrir una trámite de alegaciones para que el resto de la partes del procedimiento impulsado por los colectivos Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar indiquen lo que estimen oportuno sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga a variar el PGOU para que El Algarrobico conste como "suelo no urbanizable" y "de especial protección".

