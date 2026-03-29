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Ladilla Rusa lanzará en mayo su nueva canción, '¿Quieres rollo?'

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Barcelona, 29 mar (EFE).- El dúo de tecnorumba Ladilla Rusa, populares por temas paródico-festivos como 'KITT y los coches del pasado' o 'Macaulay Culkin', presentará en el mes de mayo un nuevo tema titulado '¿Quieres rollo?'.

En declaraciones a EFE, los integrantes del dúo de Montcada i Reixac (Barcelona), Tania Lozano y Víctor F. Clares, han adelantado que el nuevo tema rinde homenaje a la forma de ligar de los años ochenta y noventa.

"A cuando salías de fiesta y querías rollo y usabas a la amiga para preguntar si se querían liar con su amigo", explica Lozano.

Clares añade: "Era entre ridículo y muy romántico. Pero en cualquier caso, divertido. Ahora no sé cómo se liga ya en la discoteca. Yo creo que meten boca y ya está".

Estos días, confiesan, ya planean cómo será el videoclip, que avanzan tendrá, como en muchas de sus canciones, un "giro de guion".

"Será muy como de la estética de los vídeos de Los Chichos, muy de los programas de la época de Valerio Lazarov", apunta Clares.

Ladilla Rusa rompió en enero de este 2026 un silencio de casi dos años con el tema 'TKM CNT XFA', un "homenaje a los 2000" sobre una chica que intenta contactar con el chico del que está enamorada por todos los medios posibles, incluso yendo "al programa de Paco Lobatón".

Con su sello de humor humorístico, recuerdan en ese tema "el momento Messenger", las revistas 'Bravo' y los primeros móviles sin internet. "Los 2000 eran un cuadro. Yo soy más de los 90", cuenta Lozano entre risas.

Ladilla Rusa destaca que aunque sus temas más populares son las tecnorumbas, en sus discos "hay de todo": "Desde tarantela napolitana a una jota electrónica".

Ambos explican que el parón les ha servido para "sanar" y también para poder darse un respiro y "refrescarse mentalmente" antes de poder volver a la carga.

"Tuve que parar por ansiedad y depresión. Tenía que parar y en este tiempo he aprendido muchas cosas, como que mi trabajo es que la gente esté de fiesta, pero que yo no estoy de fiesta. Ahora me lo tomo muy en serio", asegura Lozano, quien en su cuenta de Instagram reflexiona a menudo sobre la importancia de la salud mental.

En los casi diez años que llevan en la carretera (arrancaron en 2017), Lozano y Clares se han ido "profesionalizando" y se han rodeado de buenos equipos, tanto para la música como para su propuesta audiovisual, defienden.

"Como hormiguitas nos hemos ido creciendo en la puesta en escena y hemos ido aprendiendo a marchas forzadas", señala Clares.

Aunque ambos estudiaron periodismo, siempre tuvieron "un lado artístico", explica Tania, quien recuerda que a los 6 años le imploró a sus padres, sin éxito, que le compraran una guitarra.

La Sala Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha sido el punto de partida de la gira 'Tiro riro tour', inspirada en las ferias, y que les llevará en los próximos meses por una veintena de ciudades españolas, como Murcia, Jaén, Alicante, Aranda del Duero (Burgos) y Cáceres. EFE

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