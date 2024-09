El PP llevará al Congreso su propio plan de regeneración y anticipa al PSOE su 'no' a "tapar" investigaciones judiciales

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este martes que el PP llevará a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja una iniciativa con sus propuestas de regeneración democrática y ha anticipado al PSOE que no apoyarán ninguna medida que busque "la censura" o "tapar" investigaciones judiciales. Así se ha pronunciado Tellado antes de conocer las medidas concretas del Plan de Acción por la Democracia que ha presentado este martes el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros, entre las que figura encargar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMV) la creación de un registro de medios de comunicación. Además, reformará la Ley de Publicidad Institucional para "evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios". En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha afirmado que resulta "llamativo" que el presidente del Gobierno impulse este plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su Ejecutivo, su partido y su familia. TELLADO HABLA DE "PLAN DE DEGENERACIÓN" En este sentido, ha indicado que con este plan Pedro Sánchez "quiere tapar todo lo que sucede en el seno de su Gobierno" y ha llegado a calificar ese plan de regeneración como un "plan de degeneración". A su entender, los medios de comunicación "no tienen ningún problema democrático" sino que "el que debe regenerarse democráticamente es el Gobierno que preside Pedro Sánchez". Por eso, ha señalado que el PP va a "defender la independencia de los medios de comunicación de todos con una iniciativa" que llevarán a la Comisión Constitucional del Congreso. Además, ha advertido de que si el Ejecutivo pretende aprovechar la trasposición de la normativa europea para "colar por la puerta de atrás" elementos en contra de los principios que defiende Europa, tendrá al PP en contra. "Si lo hace, tiene que saber que nos tendrán enfrente y que le pararemos los pies", ha avisado Tellado, que ha dicho que Sánchez "no es quién para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona". "SI HAY UNA MÁQUINA DEL FANGO" ES "LA QUE MANEJA PEDRO SÁNCHEZ" Es más, Tellado ha afirmado que tras las informaciones publicadas estos días el PP tiene "más claro" que "si hay una máquina de fango contra la que luchar es la que maneja Pedro Sánchez". "Sabemos que lo que nos contaba el presidente sobre fake news y su judicialización era lo que él mismo le estaba pidiendo a Santos Cerdán y a su equipo de Ferraz", ha asegurado. El dirigente del PP ha señalado que Sánchez quiere "gobernar sin el control de los periodistas", "amedrentando a los jueces" y ahora "quiere tapar todo lo que sucede en el seno de su Gobierno". "Que no cuente con el Partido Popular para la censura, que no cuente con el Partido Popular para maniatar a medios de comunicación que están destapando escándalos de su Gobierno de su partido y de su entorno personal", ha aseverado. Asimismo, Tellado ha recalcado que "ningún Reglamento europeo dice que la directora de radiotelevisión española tenga que ser militante del Partido Socialista o que puedan cerrar una planta de radio nacional de España para que la mujer del presidente grabe un podcast y se ahorre los costes de un estudio de grabación privado".

