Puente desvincula la destitución del presidente de Adif del Caso Koldo: "Nada que ver"

Valladolid, 16 sep (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido la honorabilidad del expresidente de Adif Ángel Contreras, al que ha destituido por razones de "reorganización" y no por una posible relación con el Caso Koldo, al asegurar que no tiene "absolutamente nada que ver".

"No me gusta que se vincule con el Caso Koldo, no tiene ninguna relación", ha explicado el ministro a los periodistas después de visitar en Valladolid la segunda fase de las obras del futuro nodo logístico ferroviario para el transporte de mercancías, y de la Variante Este para su desvío fuera de la ciudad.

Puente ha insistido en la necesidad de "preservar la honorabilidad de las personas", de "no manchar gratuitamente el nombre" con informaciones y mensajes que públicamente vinculan esta destitución con el Caso Koldo.

La salida de Contreras de Adif, a quien ha definido como un "excelente profesional y técnico", responde a la necesidad de "un nuevo perfil pensado en el impulso y en la redefinición de una nueva estrategia pensada en el usuario", ha justificado.

Incidencias

El ministro, por otra parte, se ha referido a las incidencias registradas en el servicio ferroviario de pasajeros durante los "dos o tres últimos meses", que ha achacado a la existencia de una "única vía" por lo que, cuando se produce algún contratiempo en forma de percance, el tráfico tiene que paralizarse.

La línea Madrid-Hendaya, ha puesto como ejemplo de una única vía, disfrutará de una doble cuando entre en funcionamiento el tramo de 17,5 kilómetros entre las poblaciones vallisoletanas de Pinar de Antequera y Cabezón de Pisuerga, por donde discurrirá la Variante Este del desvío de mercancías cuyas obra ha visitado este lunes. EFE

rjh

(foto)