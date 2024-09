Lobato pide a Ferraz "paciencia" para consolidar "liderazgos" en Madrid y reivindica sus "resultados" desde 2021

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha pedido este lunes "paciencia" a Ferraz para consolidar un liderazgo firme en la Comunidad de Madrid y ha defendido sus dos años y medio al frente de los socialistas madrileños: "Los resultados están ahí". "Se me hizo un encargo a medio plazo, llevamos dos años y medio y los resultados están ahí", ha afirmado el también senador del PSOE este lunes en el Congreso al ser preguntado por su continuidad al frente de los socialistas madrileños. En ese sentido, Lobato ha señalado que el problema ha tenido el partido en la comunidad madrileña durante los últimos 30 años es "no haber tenido paciencia" para consolidar liderazgos que permitan ver "la ambición" del PSOE en el territorio. UN GOBIERNO CON INICIATIVA En lo referente al presidente Pedro Sánchez y continuidad al frente del Gobierno, el dirigente socialista ha defendido los resultados del Ejecutivo en la "producción normativa y de políticas públicas" la cual considera que es "difícilmente comparable con otras épocas". Aún así ha dicho que "queda mucha tarea por hacer" y ha asumido que con la aritmética parlamentaria que define la democracia "hay cosas que se consigue sacar adelante y otras que no". "No es la primera legislatura que pasa y el gobierno lo que tiene es ambición e iniciativa, luego ya el Congreso y el Senado pues con sus votos irán decidiendo cada tema, no hay ningún problema", ha reiterado. "SEGURO" DE QUE AYUSO IRÁ A MONCLOA Lobato también ha sido preguntado por el reconocimiento del líder de la oposición venezolana, Edmundo González, como ganador legítimo de las elecciones presidenciales después de que la semana pasada, el Congreso, instase al Gobierno a dar este paso. El dirigente del PSOE madrileño ha defendido que sea la Unión Europea quien fije la posición y a a partir de ahí, "España estará en esa posición". "Todos sabemos el reconocimiento que tiene Europa-España por las especiales relaciones que tenemos con Colombia, Brasil o Estados Unidos, por ello, España va a ser clave pero va a ir de la mano de la Unión Europea", ha defendido. Por último, se ha pronunciado sobre la posible reunión entre la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso y el presidente Sánchez durante la ronda de contactos bilaterales impulsadas por el jefe del Ejecutivo con los presientes autonómicos. Lobato se ha mostrado "seguro" de que Ayuso finalmente sí que acudirá a Moncloa a pesar de que por ahora no lo haya confirmado. "No espero otra cosa, por muy escépticos que puedan ser muchos, yo creo que el nivel de deslealtad institucional y de falta de respeto no va a llegar a eso", ha concluido.

