Díaz reivindica las propuestas que Sumar negociará con el PSOE para los PGE: "España no puede estar a la defensiva"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reivindicado que el elenco de propuestas que lanza Sumar al PSOE de cara a los Presupuestos Generales del Estado supone un impulso para transformar el país. "España no puede ni debe estar a la defensiva. La ciudadanía, el pueblo de la coalición, nos quiere caminando, nos quiere transformando", ha enfatizado durante la presentación del documento de medida que el socio minoritario quiere negociar con los socialistas. Sumar ha presentado su batería de reivindicaciones a las cuentas públicas con Díaz flanqueada por el resto de ministros de Sumar: Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Mónica García (Sanidad), Ernest Urtasun (Cultura) y Sira Rego (Juventud e Infancia). El espacio ha acordado una propuesta compartida y consensuada con los partidos de la confluencia, que han arropado a Díaz en la presentación con respectivos representantes de la formaciones, así como un nutrido grupo de diputados y cargos institucionales. Entre los asistentes, por ejemplo, estaban disputados de Compromís, Més per Mallorca e IU, así como la portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre. CONVENCIDA DE QUE SALDRÁN LOS PGE Durante su intervención, la titular de Trabajo se ha mostrado convencida de que, una vez el PSOE tenga su batería de propuestas, obtendrán un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para los PGE y luego se pondrán a trabajar para sacar adelante las cuentes públicas en el Congreso, convencida de que ambas formaciones serán capaces de fraguar una mayoría parlamentaria. "Nuestro país merece más", ha desglosado Díaz para reivindicar que precisamente por eso Sumar está en el Ejecutivo, al aludir que su espacio defiende las medidas que beneficiar a los trabajadores, la juventud, las mujeres y el colectivo LGTBI, entre otros. Díaz ha insistido en que el país atraviesa un momento crucial y necesita "caminar" por la senda de transformaciones y medidas concretas, que modernicen a España. Por ejemplo, en materia fiscal ha admitido que mantiene una diferencia notoria con el PSOE, dado que son claros y reivindican hacer permanente los impuestos extraordinarios a la banca y las enérgéticas, no bajarlos como achaca a la intención del ala socialista. NO HAY QUE DEJAR AL PP EL DISCURSO SOBRE FISCALIDAD También ha remarcado que la propuesta fiscal de Sumar, con la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias, profundiza en los postulados progresistas, al advertir de que el discurso en materia tributaria "no lo puede marcar el PP". En materia de vivienda y en claro mensaje también a las comunidades gobernadas por los populares, Díaz ha avanzado que ante la "inacción" de las autonomías a la hora de recular el alquiler proponen condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las regiones a el despliegue de los instrumentos de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler. Díaz ha argumentado que la Constitución Española recoge de forma expresa que el acceso a la vivienda es un derecho y que la administración debe impedir que sea fruto de la "especulación". Fuentes del socio minoritario han destallado que incluir esa condicionalidad es perfectamente viable en el apartado normativo de los PGE y respeta de forma escrupulosa las competencias propias de las autonomías en materia de vivienda.

