Detenido en Madrid uno de los fugitivos más buscados por liderar una organización albano-kosovar de tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a uno de los fugitivo más buscados en la campaña 'Europe's Most Wanted' al ser considerado líder de una organización albano-kosovar dedicada al tráfico de drogas, por lo que había sido condenado a más de 29 años de prisión en Bélgica. Este hombre, de origen albanés, se enfretó a 13 cargos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsificación de documentos en Bélgica, según ha informado la Policía Nacional . Los hechos por los que se le buscaba tuvieron lugar entre 2014 y 2018, años en los que el fugitivo lideraba una organización criminal, asentada en Bélgica, dedicada al cultivo y tráfico de cannabis, gracias a la que amasó una fortuna de más de 4 millones de euros. Junto con familiares y personas de su entorno cercano, lideraba una organización albano-kosovar donde los roles de cada miembro estaban perfectamente definidos y establecidos. En el escalón más bajo se encontraban jardineros y personal de limpieza, por encima las personas encargadas de recaudar el dinero, los encargados de la logística -alquiler de viviendas o proporcionar vehículos- y por último la cúspide, donde estaban los líderes que coordinaban toda la actividad. ALTAS DE LUZ PARA CULTIVO MASIVO Para llevar a cabo estas actividades se servían de documentación falsa para dar de alta contratos de luz y alquiler de domicilios donde desarrollaban el cultivo masivo y donde captaban a personas que se encontraban en situación irregular en el país. Con motivo de la investigación llevada a cabo en Bélgica, los agentes realizaron una operación en la que desmantelaron más de 13 plantaciones de cannabis y detuvieron al líder de la organización, que fue condenado a más de 29 años de prisión. Tras esta sentencia, el hombre se dio a la fuga. Por estos hechos, las autoridades belgas emitieron tres Órdenes Europeas de Detención y Entrega contra el reclamado. BUSCADO EN ESPAÑA DESDE ENERO DE 2023 Ante la sospecha de que el hombre pudiera encontrarse en España, en enero de 2023, agentes especializados de la Policía Nacional iniciaron una investigación, en coordinación con el equipo de FAST Bélgica, al objeto de detener al fugitivo para su posterior entrega. Las gestiones de localización se vieron complicadas ya que el reclamado tomaba múltiples medidas de seguridad para evitar la acción de la justicia. Además, el hombre contaba con una importante logística para no ser localizado, como la utilización de diferentes vehículos en los que era trasladado escondido para no ser visto, distintos domicilios en los que pernoctaba de manera intermitente para evitar establecer rutinas y cambiaba habitualmente de teléfono móvil. Tras las gestiones realizadas, los agentes consiguieron localizar al fugitivo en Madrid, donde se estableció un dispositivo para su detención, que se produjo el día 12 de septiembre, cuando se dirigía a una furgoneta que le fue a buscar en las proximidades de uno de los domicilios controlados. Al fugitivo, que estaba incluido en la lista de personas más buscadas de Europa "EUROPE'S MOST WANTED FUGITIVES", le constaban tres órdenes europeas de detención y entrega (OEDE's) emitidas por las autoridades de Bélgica. El detenido ha pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

