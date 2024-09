El Covirán Granada se lleva el I Trofeo Región de Murcia al ganar por 72-85 al UCAM Murcia

Cartagena, 15 sep (EFE).- El Covirán Granada se llevó el título en el I Trofeo Región de Murcia Costa Cálida al vencer por 72-85 al UCAM Murcia en un duelo entre equipos de la Liga Endesa en el que los andaluces fueron mejores de principio a fin para conquistar este torneo triangular disputado en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El base francés Jonathan Rousselle, autor de 19 puntos, recibió el MVP al mejor jugador de la competición.

Ese triunfo y el conseguido por 80-97 frente al Odilo FC Cartagena CB, conjunto de la Primera FEB que ejerció como anfitrión, dieron al cuadro entrenado por Pablo Pin el trofeo de forma muy merecida y demostrando que su rodaje va a más de cara al inicio de la competición liguera dentro de un par de semanas.

Por su parte, el UCAM CB, que también superó al Odilo, en su caso por 64-97, no rindió a su mejor nivel a una semana de disputar la Supercopa Endesa que tendrá lugar precisamente en su pista del Palacio de los Deportes de Murcia y en cuyas semifinales se medirá al Unicaja de Málaga el próximo sábado a las nueve y media de la noche.

Los granadinos, que no contaron con Scott Bamforth, ex del UCAM CB y que no jugó por unas molestias en el cuello, tuvieron una mejor puesta en escena y la consecuencia de ello fue que mandaron al término del primer cuarto por 13 puntos, curiosamente la ventaja con la que acabarían (16-29).

Mucho más entonados en ataque, sobre todo con los triples, el Covirán abrió brecha rápidamente y, aunque su rival trató de reaccionar en el segundo cuarto, la ventaja de los de Granada era de nueve puntos al descanso (34-43).

El equipo dirigido por Sito Alonso, que mejoró en defensa y rebajó a la mitad la anotación de su oponente, siguió con dificultades a la hora de encarar el aro. Los de Pin, bastantes sólidos, mantuvieron su ventaja e incluso la incrementaron ligeramente para entrar en la fase decisiva con un +11 (53-64) y no aflojaron en esa parte del choque para terminar ganándolo con cierta autoridad. Su mayor intensidad, además del acierto, fue clave para llevarse el triunfo en Cartagena. EFE

1010051

Ij/sab