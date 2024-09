Fúnez asegura que el PP no dejará "solos" a los canarios con la crisis migratoria y reclama más ayuda económica

La vicesecretaria nacional de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que su partido no va a dejar "solos" a los canarios con la crisis migratoria que sufre el archipiélago y ha reclamado al Gobierno la ayuda económica necesaria para poder afrontarla. Así lo ha dicho este sábado en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una reunión de la Junta Directiva del partido en las islas, donde recordó que esta misma semana el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, firmó un acuerdo con el Gobierno canario sobre política migratoria. "Ese acuerdo es un ejemplo claro de las políticas y de la manera de entender la política del presidente Feijóo. Cuando nosotros estamos en el Gobierno queremos consensuar, buscamos acuerdos y hablamos de los problemas que tienen realmente los ciudadanos. No nos ponemos de perfil", aseveró. Por ello, Fúnez incidió en que desde el Partido Popular "no les vamos a dejar solos [a los canarios]". "La crisis migratoria que está sufriendo Canarias --prosiguió--, que también sufre Ceuta, no es un problema de los canarios, es un problema que tenemos todos los españoles y que tiene también la Unión Europea". Al respecto, la popular insistió en que solucionar esta crisis migratoria "es una cuestión de todos", al tiempo que se refirió a la importancia de salvar vidas, proteger la seguridad de todos los ciudadanos y de reclamar la ayuda económica necesaria para prestar los mejores servicios a los ciudadanos y a los menores migrantes no acompañados. "No puede ser que por el hecho de atender a esos menores inmigrantes la prestación de los servicios públicos disminuya su calidad y las prestaciones que damos a todos los canarios en este caso. Por lo tanto pedimos también esa financiación adecuada para prestar los mejores servicios públicos", dijo. Fúnez reiteró en que se precisa de más financiación para atender las políticas migratorias necesarias en Canarias y poder dar solución a la crisis que se vive.

