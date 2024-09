IU dice que una prórroga de PGE "no puede condicionar" la legislatura, que "debe seguir", y pide centrarse en vivienda

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha defendido este jueves la "ambición" para conseguir unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 pero, que si se prorrogan, eso "no puede condicionar en modo alguno el desarrollo de la legislatura, que debe seguir". Según ha indicado, tras abrirse el debate presupuestario ya, hay que centrarse en la vivienda. Así, ha señalado que las mejoras de las condiciones laborales de la clase trabajadora como la subida del SMI, la adecuación de los salarios a la inflación o la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, "son avances que necesitan un paralelo en la política de vivienda". Maíllo ha subrayado que IU cree "necesaria" la reforma del sistema de financiación autonómica tras una década de "retraso y con el sistema vigente anticuado", cuyos cambios tienen que girar en torno al principio de "equidad", es decir, que a los trabajadores "no se les puede decir que se han equivocado por el territorio donde vivan y no puede haber diferencias de atención en los servicios públicos según donde se resida". "Dicho en positivo, todos los trabajadores deben tener los mismos servicios públicos y la misma calidad en ellos vivan donde vivan", ha remarcado el máximo responsable de IU en una rueda de prensa celebrada este jueves con el alcalde de Zamora y dirigente autonómico de esta misma formación, Francisco Guarido, con el que después ha compartido un encuentro. Maíllo, como en anteriores ocasiones, ha indicado que la formación que coordina tiene una propuesta que se diferencia del acuerdo entre el PSC y ERC, "que es un acuerdo entre dos organizaciones para llegar a una investidura en Cataluña, pero que ahora tiene que pasar por el tamiz de los demás". En los mismos términos, ha destacado que "nadie se ha atrevido a poner precio al coste de los servicios, lo que es fundamental", porque "no se trata de repartir a partir de los ingresos actuales, sino de buscar una reforma fiscal que garantice los ingresos que se necesitan para satisfacer esos costes". En esta línea, también ha aprovechado su presencia en la capital de provincia con gobierno municipal de IU para destacar que a la reforma de la financiación autonómica Izquierda Unida va vincular la reforma del sistema de financiación local, puesto que los ayuntamientos son administraciones "infrafinanciadas, con unas competencias muy cercanas a la ciudadanía, pero sin un plan que las financien adecuadamente como a las comunidades". "EL AVANCE REACCIONARIO NO ES IRREVERSIBLE" En otro orden de ideas, Maíllo también se ha referido a aquellos que dicen que hay un "avance reaccionario en el mundo y también en España", para "desmentir" de inmediato "que ese avance sea irreversible". "En España tenemos un Gobierno que es un contraespejo de lo que ocurre en Europa. En esa disputa, en IU tenemos claro que estamos en el frente democrático", ha asegurado. A partir de esa idea, Antonio Maíllo ha explicado que IU va a lanzar este otoño su 'Convocatoria por la democracia', que es una interpelación a la gente para que milite en esa defensa de la democracia, para que se comprometa en la "defensa orgullosa de los derechos conquistados por el movimiento obrero y ahora amenazados: sanidad pública universal, educación pública, derechos sociales y garantías laborales". Preguntado por los medios sobre el futuro y el pasado de Izquierda Unida, y su política de alianzas, ha enfatizado que es una organización "imprescindible para incorporar la tradición del movimiento obrero y el 'hilo rojo' dentro de lo que sea un proyecto de país para seguir gobernándolo".

