El IBEX 35 baja el 1,39 % tras la apertura y cotiza por debajo de los 17.100 puntos

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Madrid, 19 mar (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, cae el 1,39 % tras la apertura de este jueves y cotiza por debajo de los 17.100 puntos, mientras el precio del crudo se dispara por la guerra en Irán y el mercado está pendiente de la reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

A las 9:15 horas, el IBEX 35, que ha llegado a poner en riesgo los 17.000 puntos, se deja ese 1,39 %, hasta los 17.059,1 enteros. Las pérdidas del año son del 1,44 %.

En el indicador, ArcelorMittal destaca al bajar el 4,28 %, aunque también registran importantes pérdidas Cellnex, del 3,44 %; Puig, del 3,04 %; e Indra, del 2,72 %.

Inditex también cede el 2,23 %; Santander, el 1,86 %; BBVA, el 1,85 %; Telefónica, el 1,26 %; e Iberdrola, el 0,90 %.

En el lado de las ganancias solo cotizan Repsol, que sube el 0,33 %; Naturgy, el 0,31 %; y Solaria, el 0,09 %.

La Bolsa española, que en la víspera logró subir el 0,29 % gracias a la banca, ha abierto este jueves con fuertes caídas mientras se mantiene la escalada de la energía tras los ataques a instalaciones de gas en Oriente Medio.

El crudo brent, el de referencia en Europa, se dispara el 6,37 %, hasta los 114,24 dólares; y el precio del gas, el 24,17 %, hasta 67,87 euros.

El petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, alcanza los 96,34 dólares antes de la apertura oficial del mercado.

Los futuros de Wall Street también adelantan una jornada en rojo, después de cerrar la víspera en negativo, en una sesión en la que la Reserva Federal (Fed) decidió mantener sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75 %.

Tras la Fed, hoy será el turno para el Banco de Inglaterra y para el BCE que, según los expertos, también mantendrá los tipos, aunque el mercado estará atento al mensaje de su presidenta, Christine Lagarde, sobre la inflación ante la escalada de los precios de la energía por la guerra en Irán.

Esta madrugada, el Banco de Japón ha decidido mantener los tipos de interés en el 0,75 %.

Tras ello, en Asia, la bolsa de Shanghái se deja el 1,39 %; el Hang Seng de Hong Kong, el 2,05 %; mientras que el Nikkei de Tokio ha descendido el 3,38 %.

Con el euro a la baja, a 1,144 dólares, Europa ha abierto con importantes caídas: Fráncfort del 1,58 %, Londres y París del 1,33 %, y Milán del 1,30 %.

Los analistas de Renta4 explican que los mercados recogen hoy de forma negativa tanto el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, con ataques cruzados a infraestructuras energéticas, como una Fed que podría retrasar las bajadas de tipos e incluso cuyo "próximo movimiento podría ser una subida de tipos, aunque no es el escenario base de la gran mayoría de miembros" del banco central.

En otros mercados, el oro cae el 2,38 %, hasta los 4.715,8 dólares; y el bitcóin retrocede el 1,52 % (70.173,07 dólares).

La rentabilidad de la deuda soberana sube con fuerza: En el caso del bono español a diez años, al 3,488 %, y en el del alemán, al 2,970 %. EFE

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