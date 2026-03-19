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La federación de consumidores CECU reclama topar el precio de la cesta básica alimentaria

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Madrid, 19 mar (EFE).- La federación de consumidores y usuarios CECU ha pedido al Gobierno que tope el precio de una cesta básica de alimentos "para proteger a las personas consumidoras" ante la crisis inflacionaria derivada del conflicto bélico en Oriente Medio.

CECU es partidaria de establecer ese tope de precios con especial atención a frutas, verduras, legumbres y pescado "siguiendo las recomendaciones de salud pública e impedir el aumento de sus precios en momentos de volatilidad", según recoge en un comunicado.

Además, ve necesario reforzar los mecanismos de apoyo a los colectivos más vulnerables para garantizar su acceso a estos productos, mediante ayudas directas o instrumentos específicos orientados a su compra.

Esta medida es similar a la propuesta en septiembre de 2022 por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que finalmente no salió adelante.

Por otro lado, CECU ha reclamado "transparencia y control" de la cadena alimentaria impulsando para ello un seguimiento de los márgenes de beneficio de industria y distribución, prohibiendo prácticas especulativas en alimentos básicos y garantía del cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria.

En tercer lugar, la federación ha reclamado una promoción de sistemas alimentarios "locales, saludables y resilientes" menos dependientes de las subidas del precio de los combustibles fósiles y de cadenas largas de suministro.

CECU está pendiente de las medidas que apruebe mañana el Gobierno para hacer frente a la guerra contra Irán.

La organización considera que las propuestas que se han adelantado son "claramente insuficientes" para proteger a los consumidores.

Además, ve necesario que el Ejecutivo convoque a las organizaciones de consumidores para analizar la aplicación de medidas dirigidas a la población, tal y como hace con otros sectores económicos y profesionales. EFE

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