Detenido en Madrid un fugitivo buscado por Honduras por asesinar a dos vigilantes en 2022

Madrid, 19 mar (EFE).- La Policía Nacional, en una investigación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, ha detenido en Madrid a un fugitivo buscado por las autoridades hondureñas por asesinar a tiros a dos vigilantes de seguridad de una colonia residencial en 2022.

Según informa este jueves la Dirección General de la Policía el arrestado fue localizado en una vivienda del distrito de Puente de Vallecas y se enfrenta a 25 años de prisión por los hechos.

La investigación comenzó a principio de mes cuando los agentes de la Policía Nacional, especializados en la localización de fugitivos, tuvieron conocimiento de la existencia de una Orden Internacional de Detención, emitida por las autoridades de Honduras, sobre el autor de un doble asesinato cometido en el año 2022.

Tras varias gestiones, los agentes ubicaron la presencia del prófugo en la zona sur de Madrid e iniciaron una colaboración conjunta con la Sección de Respuesta Temprana de la Policía Municipal de Madrid para lograr su localización exacta.

El arrestado estaba buscado por unos hechos cometidos en el mes de mayo de 2022 en la Colonia Lomas de San Juan Sector-Lomas del Carmen de San Pedro Sula, Honduras, cuando junto a otras tres personas dispararon, sin mediar palabra, contra dos guardias de seguridad de la colonia que fallecieron en el acto. EFE