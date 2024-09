Puente afirma que los acompañantes de los ministros en sus viajes son "las personas de sus equipos más adecuadas"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este martes que los acompañantes del titular de esta cartera en sus viajes de trabajo son "las personas de sus equipos más adecuadas" para lo que allí se vaya a tratar, ante los cuestionamientos del PP por la acompañante del exministro José Luis Ábalos. Ábalos aseguró el lunes que su acompañante, de nombre Jessica, siempre ha viajado con él a su cargo y que nunca le pagó con dinero público. El PP ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Senado para preguntar a Puente sobre este asunto por, si se usó dinero público, y por los criterios del ministerio para elegir a los acompañantes de los ministros en los viajes. En concreto, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha querido saber si los viajes de Jessica con Ábalos se pagaron con "dinero público, con cargo a los fondos del ministerio, o mordidas" de la trama 'Koldo' y ha puesto el foco en el desempeño de la mujer en estos viajes. "No sabemos en concepto de qué viajaba y no quiero hablar más", ha dicho el senador. También, ha arremetido contra la gestión del antecesor de Puente en el Ministerio de Transportes, centro del 'caso Koldo' de presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19. "El relato de lo que pasaba en el Ministerio es insostenible", ha indicado, antes de advertir al ministro que, de no responder, "el insostenible" será él. CRITERIOS DE PURA OPORTUNIDAD Puente ha aclarado a Martínez-Maíllo que los criterios escogidos para determinar a los acompañantes de los ministros son "de pura oportunidad". "Las personas más cercanas de su equipo más adecuadas a los asuntos que se vayan a despachar en esos viajes", ha añadido. El ministro también ha dicho al senador que, en cualquier caso, se equivoca de "interlocutor" para recabar la información solicitada, al tiempo que ha afirmado que "no dará pábulo" a las informaciones publicadas por "pseudomedios que trabajan para el PP y de los que ellos se nutren para hacer su oposición estercolero".

